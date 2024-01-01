الاوقاف تكشف عن تعرض بعض المواطنين للنصب باسم " الحج التجاري "

رام الله/سما/

معا- قال حسام أبو الرب وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ان جميع الحجاج من المحافظات الشمالية وصلوا الى المدينة المنورة، وعددهم 5000 حاج وحاجة، وجميعهم بخير، بينما لم يتمكن أي حاج من الخروج من غزة هذا العام.

وأضاف أبو الرب في حديثه مع فضائية معا، أن حصة غزة من الحجاج ستبقى محفوظة للعام القادم، وهذا ما قامت الوزارة بالعمل عليه من خلال التواصل مع السعودية بهذا الشأن، وإبقاء حصة غزة كما دون استنفاذها، كما ان هناك احتمال لزيادة حصة غزة في العام القادم، وسيكون هناك ترتيبات مع السعودية بهذا الخصوص.

وحول حالات النصب التي تعرض لها بعض المواطنين في فلسطين أوضح أبو الرب، انه خلال الأيام الأخيرة وصلت للوزارة شكاوى من المواطنين من حالات نصب تعرضوا لها من بعض المكاتب وتم اعادتهم من الحدود السعودية.

وتابع، ان كافة الحجاج النظاميين دخلوا السعودية، ولكن بعض الحجاج كانوا ضحية حالات نصب من بعض المكاتب، ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية أصدرت أكثر من تعميم لتوعية المواطنين حول هذا الموضوع، مؤكدا ان الوزارة مسؤولة عن الحجاج الذين يخرجون عن طريق المكاتب التي تتعامل معها الوزارة، ومرخصة من قبلها.

وحول طبيعة المكاتب التي نصبت على المواطنين تحدث أبو الرب، أن هناك مكاتب وهمية نصبت على المواطنين وهناك بعض المكاتب المعروفة أيضا، والوزارة مسؤولة عن المكاتب المسجلة لدى وزارة الأوقاف فقط، وتعمل ضمن النظام المتفق عليه.

وتابع، أي مواطن تعرض لعملية احتيال من قبل أي شركة مسجلة من قبل الوزارة ستقوم الوزارة بمتابعة الموضوع، واعاده للمواطنين حقوقهم، ولكن الوزارة غير مسؤولة عن المكاتب الوهمية خارج نطاق وزارة الأوقاف ويمكن للمواطنين الذهاب الى المحاكم فيما يتعلق بهذا الموضوع.