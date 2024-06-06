حادث أمني خطير.. هجوم مضاد للمقاومة في رفح تخللها اشتباكات عنيفة مع قوة إسرائيلية قرب معبر كرم أبو سالم

القدس المحتلة/سما/

كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن ما وصفته بـ”حادث أمني خطير” عند حدود قطاع غزة، صباح اليوم الخميس.

وأقرّ المراسل العسكري في الإذاعة بأنّ مجموعة من المسلحين تمكنت من العبور من رفح إلى إسرائيل بالقرب من معبر كرم أبو سالم.

وأضاف أنّ قوات الجيش الإسرائيلي التي كانت تقوم بتمشيط تلك المنطقة، اصطدمت بالمسلحين، حيث حصل تبادل إطلاق نار، ثمّ لاحقت مسيّرة ودبابات إسرائيليتين المجموعة.

ولفت الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إلى أنّه “يجري فحص إمكانية تمكن أحد أفراد المجموعة من العودة إلى غزة”.

ولم تتحدّث وسائل إعلام إسرائيلية عن مزيد من تفاصيل هذا الحدث، مؤكدةً أنّ الرقابة تفرض حظراً على نشر ما يتعلّق به.

هذا الاعتراف الرسمي الإسرائيلي بعملية عند حدود القطاع، يأتي في وقت تواصل فيه المقاومة الفلسطينية معركة “طوفان الأقصى” رداً على العدوان الإسرائيلي.

وأعلنت، أمس، مختلف الفصائل الفلسطينية عن سلسلة عمليات في عدّة محاور قتال في قطاع غزّة، محققة الخسائر في صفوف جيش الاحتلال، إذ أقرّ “الجيش” بإصابة 10 عسكريين من جراء المعارك الدائرة في غزّة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأكدت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، استهدافها دبابة إسرائيلية من نوع “ميركافا” بقذيفة “الياسين 105” شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع، حيث استهدفت أيضاً دبابة إسرائيلية من نوع “D9”.

واستهدفت كتائب القسّام قوات الاحتلال المتموضعة في محور “نتساريم” جنوبي مدينة غزة بقذائف “الهاون” من العيار الثقيل.

من جانبها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، استهدفها بعددٍ من عبوات “أبابيل” المقذوفة تجمعات قوات الاحتلال شرقي مخيم البريج وسط القطاع.

وأكدت السرايا أنّ مجاهديها يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود وآليات الاحتلال في محاور التقدم بمدينة رفح جنوبي قطاع، وذلك بالأسلحة المناسبة والمضادة للدروع.

وتبّنت سرايا القدس استهداف تموضع لجنود الاحتلال على خط الإمداد في محور “نتساريم” جنوبي مدينة غزة، بقذائف “الهاون” من العيار الثقيل.

كتائب شهداء الأقصى، أعلنت بدورها، استهداف حشود قوات الاحتلال شرقي مخيم البريج، برشقة صاروخية من نوع “107”، وبالصواريخ قصيرة المدى قذائف “الهاون”، واستهدفت الكتائب قوات الاحتلال المتمركزة في محور “نتساريم” في مدينة غزة.

من جهتها، أكدت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين، دكها تجمعاً وحشوداً لقوات الاحتلال المتواجدة جنوبي شرقي مخيم البريج برشقة صاروخية من نوع “107”.