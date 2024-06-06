  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

طقس فلسطين : أجواء حارة إلى شديدة الحرارة

الخميس 06 يونيو 2024 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : أجواء حارة إلى شديدة الحرارة



غزة/سما/

يكون الجو اليوم الخميس صافيا بوجه عام، حاراً الى شديد الحرارة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي بحوالي 6 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد الجمعة، يكون الجو صافيا بوجه عام، حاراً الى شديد الحرارة في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من معدلها السنوي بحوالي 6 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم السبت، يكون الجو صافيا بوجه عام حاراً نسبياً في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي بحوالي 3 درجات مئوية.

وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة، وخطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب والاشجار الجافة.

الأكثر قراءة اليوم

"حرفيش":مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 24 بهجوم "مسيّرات انقضاضيّة" من قِبل حزب الله

ماذا يعني تأييد "الحريديين" لنتنياهو بحال وافق على صفقة الأسرى؟

"كابينيت الحرب" يقرر عدم إيفاد المفاوضين للدوحة

الشيكل يواصل التراجع بعد الحديث عن توسيع الحرب شمالا

غالانت يحلق في سماء غزة ويتوعد: "أي مفاوضات مع حماس ستكون تحت النار"

استقالة ممثل "إسرائيل" في “العدل الدولية” من منصبه

نتنياهو ردا على بن غفير: الوضع القائم في المسجد الأقصى لم يتغير ولن يتغير

الأخبار الرئيسية

"الشاباك" الاسرائيلي يحذر: السلطة الفلسطينية تواجه خطر الانهيار بسبب الإفلاس

photo_2024-06-06_01-32-52

38 شهيداً وعشرات الإصابات جراء استهداف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين ومنزلا في النصيرات (فيديوهات)

رويترز: بايدن أعلن مقترح الهدنة في غزة دون موافقة نتنياهو

657eef1c-1a1a-4fed-8fa8-c02e8f557139

قيادي بالشعبية: ورقة بايدن تضم نقطة خطيرة

بوتين: ما يحدث في غزة ليس حربا بل يشبه الإبادة الجماعية للسكان

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية