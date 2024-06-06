التربية : انتهاء ترتيبات تقديم طلاب غزة في مصر لإمتحان الثانوية العامة

رام الله/سما/

- قال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور، ان هناك 15 ألف طالبا وطالبة خارج فلسطين من ضمنهم 1024 طالبا سيتقدمون لامتحانات الثانوية العامة في مصر.

وأضاف الخضور، في حديثه على فضائية معا، ان الوزارة انهت الإجراءات الخاصة بتقديم امتحان الثانوية العامة للطلبة في مصر، وقامت بتأمين قاعات لعقد امتحان الثانوية العامة.

وأوضح الخضور، ان تقديم الطلبة لامتحانات الثانوية العامة في مصر، سيكون بالتزامن مع طلاب الضفة، وكافة الطلبة في 22 دولة حول العالم.



وفيما يتعلق بطلبة الجامعات، أشار الخضور أن الوزارة قامت بتعزيز القضايا الخاصة بهم، لتمكينهم من استكمال بعض المساقات بنظام الطالب الزائر.

وتابع الخضور، سيكون هناك مراعاة للطلبة من خلال تقديم الطلاب الامتحانات في الدورة الأولى والثانية.