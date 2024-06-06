اسرائيل تخفّض كميات المياه المخصصة لرام الله والقدس بنسبة 50%

رام الله/سما/

أعلنت سلطة المياه عن قيام شركة ميكروت الاسرائيلية، بتخفيض كميات المياه التي كانت تضخ لمناطق امتياز مصلحة مياه رام الله والقدس بنسبة تتجاوز 50%.

وأكدت سلطة المياه ان التخفيض ادى إلى انقطاع المياه عن العديد من التجمعات داخل مدينة رام الله والتي من المرجح ان تصل لتجمعات اخرى في ظل استمرار شركة ميكروت الاسرائيلية في سياسة التخفيض.

كما أوضحت سلطة المياه انها تعمل على متابعة قضية تخفيض كميات المياه التي شملت مناطق وسط وجنوب الضفة مع شركة ميكروت، وطالبتها بضرورة عودة ضخ الكميات المخصصة كاملة حتى لا تتفاقم الأزمة المائية وتحديدا في ظل درجات الحرارة المرتفعة.

وكانت أعلنت سلطة المياه أمس عن تخفيض شركة ميكروت الاسرائيلية كميات المياه التي كانت تضخ لمناطق بيت لحم والخليل بنسبة 35%.