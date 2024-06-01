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مستوطنون يعتدون بوحشية على صحافيين في القدس المحتلة (صور وفيديو)

الخميس 06 يونيو 2024 12:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يعتدون بوحشية على صحافيين في القدس المحتلة (صور وفيديو)



القدس المحتلة/سما/

اعتدى مستوطنون بالضرب، الأربعاء، على صحافيين في منطقة باب العامود بالبلدة القديمة في القدس الشرقية، من بينهم الصحافي المقدسي سيف القواسمي، وذلك قبيل انطلاق ما تسمى بـ”مسيرة الأعلام” الإسرائيلية التي تحتفي بذكرى احتلال المدينة عام 1967.

وأوضحت صحيفة “هآرتس” العبرية أن مراسلها نير حسون تعرض لهجوم من شبان مشاركين في مسيرة الأعلام في البلدة القديمة، وقام بعضهم بطرحه أرضا وركله حتى تدخلت الشرطة.

وأشارت إلى أنه قبل ساعات من الانطلاق الرسمي لمسيرة الأعلام، وصل مئات الشبان المستوطنين إلى الحي الإسلامي في المدينة القديمة. وقاموا بشتم وضرب وتهديد الفلسطينيين والصحافيين.

وبحسب الصحيفة، “اقتحم المستوطنون عدة مرات المتاجر الفلسطينية وقاموا بأعمال شغب، ورددوا هتاف (الموت للعرب) وأغاني الكراهية والانتقام”.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو محاولة حسون الدفاع عن الصحافي سيف القواسمي وحمايته من وحشية هؤلاء.

من جانبها، قالت نقابة الصحافيين الإسرائيليين، في بيان، ردا على الاعتداءات على المراسلين: “النقابة تأخذ الهجمات على محمل الجد، وتدعو الشرطة إلى التصرف بحزم لحماية جميع الصحافيين”.

وطالبت بـ”مقاضاة المهاجمين، وبذل كل جهد لوقف ظاهرة مهاجمة الصحافيين على الفور وعدم تكرار ذلك”.

 

 

 

 

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