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بوتين: ما يحدث في غزة ليس حربا بل يشبه الإبادة الجماعية للسكان

الأربعاء 05 يونيو 2024 11:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوتين: ما يحدث في غزة ليس حربا بل يشبه الإبادة الجماعية للسكان



موسكو/سما/

ندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، بـ”القضاء الكامل على السكان المدنيين” في غزة، حيث تواصل إسرائيل منذ تسعة أشهر حربها على القطاع المحاصر.

وقال بوتين خلال حوار مع مندوبي وكالات أنباء أجنبية “ما يحصل حاليا في غزة ردا على الهجوم الإرهابي على إسرائيل لا يشبه حربا البتة. إنه بمثابة قضاء كامل على السكان المدنيين”.

وقال بوتين إن هناك أملا في إقامة دولة فلسطينية، ولا ينبغي لأي قوة احتكار البحث عن السلام في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن روسيا تحاول المساهمة في جهود إحلاله.

وأضاف أن على الولايات المتحدة أيضا أن تلعب دورا رئيسيا في تحقيق السلام بالشرق الأوسط، إلا أن الدور الرئيسي يجب أن تقوم به دول المنطقة.

 

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