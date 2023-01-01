الأمم المتحدة: "إسرائيل" قتلت 500 فلسطيني بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

نيويورك/سما/

قالت الأمم المتحدة، الأربعاء، إن أكثر من 500 فلسطيني، ربعهم من الأطفال، استُشهدوا في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، في بيان، أنه “منذ 7 أكتوبر، قُتل أكثر من 500 فلسطيني، ربعهم تقريبا من الأطفال، في الضفة الغربية والقدس الشرقية”.

وأضاف أن “الغالبية العظمى منهم قتلوا على يد القوات الإسرائيلية، بينما قتل المستوطنون الإسرائيليون 10 آخرين”.

وذكر مكتب “أوتشا” أنه خلال الفترة نفسها “أصيب أكثر من 5 آلاف ومئة فلسطيني في تلك المناطق”.

كما سجل المكتب أكثر من 940 هجوما شنها مستوطنون إسرائيليون ضد فلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية، منذ 7 أكتوبر، وفق البيان.

وأوضح أنه على مدى الأشهر الثمانية الماضية “قامت السلطات الإسرائيلية في تلك المناطق بهدم ومصادرة أكثر من 900 مبنى فلسطيني، نحو 40 في المئة منها منازل مأهولة، ما أدى إلى تهجير أكثر من ألفي شخص”.

وفي السياق، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (رسمية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي) في بيان مشترك، إن “حصيلة الاعتقالات من الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، بعد السابع من أكتوبر المنصرم، بلغت أكثر من 9 آلاف و40”.

وبالتزامن مع حربه على غزة منذ 7 أكتوبر، صعّد الجيش والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة بما فيها القدس، ما أدى إلى استشهاد 527 فلسطينيا وإصابة نحو 5 آلاف، وفق جهات فلسطينية رسمية.

فيما خلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 119 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات.