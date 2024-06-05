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"كابينيت الحرب" يقرر عدم إيفاد المفاوضين للدوحة

الأربعاء 05 يونيو 2024 08:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
"كابينيت الحرب" يقرر عدم إيفاد المفاوضين للدوحة



القدس المحتلة/سما/

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11")، مساء اليوم، الأربعاء، أن كابينيت الحرب قرر عدم إيفاد الفريق المفاوض إلى الدوحة، حيث يبذل الوسطاء جهودا في محاولة لحشد الدعم لآخر مقترح للصفقة، وذلك قبل الحصول على رد حركة حماس على العرض الإسرائيلي الذي عرضه الرئيس الأميركي، جو بايدن.

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وأفادت القناة بأن كابينيت الحرب قرر في الاجتماع الذي عقده الليلة الماضية عدم إيفاد المفاوضين إلى الدوحة قبل الاطلاع على رد حركة حماس على المقترح الإسرائيلي، ونقلت عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة" أن "قطر ومصر تمارسان ضغوطا شديدة على حماس في محاولة لدفعها نحو المضي قدما في الصفقة".

وبحسب التقرير، فإن تل أبيب تعتبر أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في ما يتعلق بإمكانية التوصل إلى اتفاق يتيح الإفراج عن بعض الأسرى والرهائن، وتعتبر أن الكرة باتت في ملعب حماس؛ ولفتت "كان 11" إلى الاجتماع المصري القطري الذي عقد اليوم في الدوحة، قادة في حماس لمناقشة المقترح الإسرائيلي.

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