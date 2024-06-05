هنية: سنتعامل بجدية مع أي اتفاق لوقف كامل للحرب

غزة/سما/

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الأربعاء، إن الحركة ستتعامل "بجدية وإيجابية" مع أي اتفاق لوقف إطلاق النار يرتكز على الوقف الكامل للحرب والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة وتبادل الأسرى.

وجاء في بيان لهنية: "الحركة وفصائل المقاومة سوف تتعامل بجدية وإيجابية مع أي اتفاق على أساس وقف العدوان بشكل شامل، والانسحاب الكامل، وتبادل الأسرى".

وأكد البيان، أن حركة حماس تدير المفاوضات متسلحة بهذا الموقف الذي يمثل إرادة شعبنا ومقاومته الباسلة.

وفي إطار تعليقه على عربدة المستوطنين في القدس قال: " إن عربدة المستوطنين في القدس تؤكد أن القدس هي محور الصراع، وشعبنا لن يستكين حتى يرحل الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.