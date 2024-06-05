  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هنية: سنتعامل بجدية مع أي اتفاق لوقف كامل للحرب

الأربعاء 05 يونيو 2024 08:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية: سنتعامل بجدية مع أي اتفاق لوقف كامل للحرب



غزة/سما/

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الأربعاء، إن الحركة ستتعامل "بجدية وإيجابية" مع أي اتفاق لوقف إطلاق النار يرتكز على الوقف الكامل للحرب والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة وتبادل الأسرى.

وجاء في بيان لهنية: "الحركة وفصائل المقاومة سوف تتعامل بجدية وإيجابية مع أي اتفاق على أساس وقف العدوان بشكل شامل، والانسحاب الكامل، وتبادل الأسرى".

وأكد البيان، أن حركة حماس تدير المفاوضات متسلحة بهذا الموقف الذي يمثل إرادة شعبنا ومقاومته الباسلة.

وفي إطار تعليقه على عربدة المستوطنين في القدس قال: " إن عربدة المستوطنين في القدس تؤكد أن القدس هي محور الصراع، وشعبنا لن يستكين حتى يرحل الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

الأكثر قراءة اليوم

الكابينيت ناقش مرّتيْن زوال الكيان… سيناريو النهاية: “تدمير كريات شمونة أنموذجًا سيُطبّق بالعمق”..

هآرتس: الحرائق الأخيرة غيرت موقف الجيش من حرب شاملة على لبنان

مليارديرة إسرائيلية تطالب ترامب بالتعهد بضمّ الضفة الغربية لتمويل حملته الانتخابية

مشاهد مثيرة بعمليات لحزب الله.. صاروخ يصيب الجنود بشكل مباشر (فيديو)

مجلس الحرب الإسرائيلي يقرر طلب ضمانات من واشنطن باستمرار الحرب

الإمارات ترد على السعودية في رسالةٍ إلى الأمم المتحدة: محمية الياسات تقع في البحر الإقليمي للدولة

أسامة حمدان يتحدث عن الأسرى في سجون الاحتلال.. وموقف حماس من مقترح بايدن

الأخبار الرئيسية

"كابينيت الحرب" يقرر عدم إيفاد المفاوضين للدوحة قبل رد حماس على المقترح الإسرائيلي

photo_2024-06-05_16-43-04

"حرفيش":مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 24 بانفجار مسيرة أطلقت من لبنان

photo_2024-06-05_15-29-10

غالانت يحلق في سماء غزة ويتوعد: "أي مفاوضات مع حماس ستكون تحت النار"

ماذا يعني تأييد "الحريديين" لنتنياهو بحال وافق على صفقة الأسرى؟

صواريخ-حزب-الله

مراقبون إسرائيليون: التصعيد مع “حزب الله” قد يشعل حرباً كبرى لسنا مستعدين لها

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية