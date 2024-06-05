سموتريتش يتنصل من المسؤولية: 7 أكتوبر لا يتعلق بي وقادة الجيش الإسرائيلي فشلوا

القدس المحتلة/سما/

نصل وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش في مقابلة مع هيئة البث الرسمية "كان" من الفشل الأمني في الـ 7 من أكتوبر منتقدا إدارة الجيش الإسرائيلي في أحداث "طوفان الأقصى".

وقال بتسلئيل سموتريش: "أحداث السابع من أكتوبر ليست مرتبطة بي هي فشل استخباراتي عملياتي جنوني".



وأضاف وزير المالية: "أي شخص مسؤول كان يجب أن يعود إلى منزله منذ وقت طويل.. هذا هو مفهوم الجيش الإسرائيلي".

وتابع قائلا": "قادة الجيش الإسرائيلي نفس الأشخاص الذين فشلوا في السابع من أكتوبر، لا يخجلون من زيارتي اليوم".

وكان سموتريش قد صرح خلال مشاركته بإحياء يوم ذكرى الجنود الإسرائيليين الذي قتلوا بالمعارك في أوفاكيم جنوب إسرائيل في شهر مايو، بأنه لا يتحمل المسؤولية عن الفشل في السابع من أكتوبر.

وبخصوص إمكانية التوصل الى صفقة مختطفين جديدة، أفاد وزير المالية بأنه "توجد أثمان لا يستطيع شعب يرغب بالحياة أن يسمح لنفسه بدفعها".

من المهم الإشارة إلى أن سموتريش رد بصورة سلبية على الخطوط العريضة لاتفاق صفقة المختطفين المحتمل الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة 31 مايو، علما أن سموتريش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير هددا بحل الحكومة في حال توقف القتال في غزة.

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن يوم 31 مايو عن مقترح بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى بين إسرائيل و"حماس"، فيما قالت إسرائيل إنها لا تزال تسعى لتحقيق كافة أهدافها في قطاع غزة، بينما أعلنت "حماس" أنها تنظر إلى المقترح "بإيجابية".