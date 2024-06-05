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مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 24 جراء انفجار مسيرة أطلقت من لبنان في "حرفيش"

الأربعاء 05 يونيو 2024 07:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 24 جراء انفجار مسيرة أطلقت من لبنان في "حرفيش"



القدس المحتلة/سما/

قتل جنديان إسرائيليان، وأصيب 24 آخرين في بلدة حرفيش بالجليل الغربي شماليّ فلسطين المحتلة، من جرّاء انفجار مسيّرة أُطلقت من لبنان، مساء اليوم، الأربعاء، بحسب ما أفادت تقارير إسرائيلية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 24 آخرين ، من بين الإصابات 5 بحالة حرجة جدا و 3 بحالة خطيرة  بعد استهدافهم بمسيّرة وصاروخ من لبنان.

وقال الجيش الإسرائيليّ في بيان: "قبل قليل رصدت إطلاقات من الأراضي اللبنانية سقطت في منطقة حرفيش"، مضيفا أنه "لم يتمّ إطلاق أي تنبيهات، ويجري التحقيق في الحدث".

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إنه يحقّق في سبب عدم تفعيل صافرات الإنذار في المنطقة، نتيجة "الإطلاقات" صوب حرفيش، التي تبعد أكثر من 3 كيلومترات عن الحدود، ولم يتم إجلاء سكّانها.

وقال حزب  الله في بيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي والإغتيالات التي ينفذها خصوصاً البارحة في بلدة الناقورة، شن مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية على تجمع مستحدث جنوب ‌‏مستعمرة الكوش استهدف أماكن تموضع واستقرار ضباط العدو وجنوده وأصابوهم إصابة مباشرة ‌‏وأوقعوهم بين قتيل وجريح.‌‏

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