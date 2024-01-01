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"ميكروت" الإسرائيلية تخفض كميات المياه المخصصة لجنوب الضفة

الأربعاء 05 يونيو 2024 05:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
"ميكروت" الإسرائيلية تخفض كميات المياه المخصصة لجنوب الضفة



رام الله/سما/

أعلنت سلطة المياه، اليوم الأربعاء، عن قيام شركة "ميكروت" الإسرائيلية بتخفيض كميات المياه المخصصة لمحافظتي الخليل وبيت لحم، حيث وصلت نسبة التخفيض من مصدر مياه دير شعر الرئيسي المغذي لهاتين المحافظتين إلى ما يقارب 35%.

وأوضحت سلطة المياه، في بيان، ان "ميكروت" قامت بوقف ضخ المياه بشكل كامل لعدة ساعات متواصلة، ما أثر سلبا على منطقة الجنوب بشكل عام، ومحافظة الخليل وجنوبها بشكل خاص، حيث أدى هذا التخفيض الى تفاقم الأزمة لدى الكثير من التجمعات، التي بات من الصعب تزويدهم بالحصص المقررة نتيجة هذا التخفيض.

 وأكدت ان قيام هذه الشركة بتخفيض كميات المياه في هذا الوقت، يعني البدء المبكر في أزمة نقص المياه ومعاناة أكبر للمواطنين.

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