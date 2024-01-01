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إطلاق نار على السفارة الأمريكية في لبنان.. واعتقال المنفذ (شاهد)

الأربعاء 05 يونيو 2024 05:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
إطلاق نار على السفارة الأمريكية في لبنان.. واعتقال المنفذ (شاهد)



بيروت/سما/

قالت وسائل إعلام لبنانية، إن السفارة الأمريكية في منطقة عوكر بجبل لبنان، تعرضت لهجوم مسلح، بإطلاق النار عليها، صباح اليوم الأربعاء. 

وأشارت وسائل إعلام لبنانية، إلى أن أحد الأشخاص أطلق النار على مبنى السفارة، في منطقة عوكر بجبل لبنان، في حين جرى الرد عليه من قبل القوة المكلفة بحمايتها.
 

من جانبه قال الجيش اللبناني، إن "السفارة الأمريكية في لبنان، بمنطقة عوكر، تعرضت لإطلاق نار من شخص يحمل الجنسية السورية، فرد عناصر الجيش المنتشرون في المنطقة على مصادر النيران، ما أسفر عن إصابة مطلق النار".

وأشار الجيش إلى أنه "تم توقيف المنفذ، ونقله إلى أحد المستشفيات للمعالجة، وتجري المتابعة لتحديد ملابسات الحادثة".

وأضاف في بيانه: "تجري وحدات الجيش المنتشرة في محيط السفارة الأمريكية، في عوكر عملية تفتيش للبقعة المحيطة، وتعمل على تنفيذ الإجراءات الأمنية اللازمة لحفظ أمن المنطقة".

ولفتت قناة "أل بي سي" المحلية، إلى أن أصوات إطلاق النار استمرت لمدة نصف ساعة، في محيط السفارة الأمريكية في منطقة عوكر، وتم قطع الطريق المؤدي إليها.

من جانبها قالت السفارة الأمريكية في لبنان، إنه "عند الساعة الـ8:34 صباحا تم الإبلاغ عن إطلاق نار من أسلحة خفيفة بالقرب من مدخل السفارة الأمريكية".

وتابعت: "بفضل رد الفعل السريع للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وفريقنا الأمني في السفارة، أصبحت منشآتنا وفريقنا آمنين".

ولفت بيان السفارة، إلى أن "التحقيقات جارية، ونحن على اتصال وثيق مع السلطات المعنية في البلد المضيف".

من جانبه قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إن الوضع الأمني مستتب، وبدأت التحقيقات لمعرفة ملابسات إطلاق النار على السفارة، وملاحقة المتورطين في الهجوم.

وكانت السفارة تعرضت في أيلول/سبتمبر الماضي، لإطلاق نار، لم سفر عن إصابات في حينه، وجرى اعتقال المنفذ والذي تبين أنه عامل توصيل طلبات، وكشفت التحقيقات التي أجرتها السلطات اللبنانية، أن دوافع ما جرى، انتقامه من أحد أفراد الأمن الذي عامله بطريقة مهينة.

وكان السفارة الأمريكية في لبنان، تعرضت في عام 1984 لهجوم بواسطة سيارة مفخخة، أدى إلى تدمير مبناها وقتل فيه 11 شخصا، وأصيب العشرات، واتهم حزب الله بالوقوف وراء العملية.

وجرى نقل مبنى السفارة في حينه، إلى منطقة عوكر، من عين المريسة، عام 1984، بعد هجوم بشاحنة مفخخة، استهدف مبناها القديم، أسفر عن مقتل 63 شخصا، وأعلنت منظمة تدعى "الجهاد الإسلامي" المسؤولية عن الهجوم.
 

 

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