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أطفال من القرارة: جيش الاحتلال أجبرنا على نزع ملابسنا

الأربعاء 05 يونيو 2024 04:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
أطفال من القرارة: جيش الاحتلال أجبرنا على نزع ملابسنا



خانيونس/سما/

قال أطفال فلسطينيون من بلدة القرارة، شرق مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، الأربعاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أجبرهم على نزع ملابسهم (العلوية) ومغادرة منازلهم بعد اقتحامها خلال توغلهم في المنطقة.

وأضاف الأطفال، أن جيش الاحتلال بعد توغله في البلدة “أجرى أعمال تجريف في المنطقة، واقتحم عددا من المنازل، وهدد سكانها بإطلاق النيران عليهم، ومن ثم أجبر الأطفال منهم على الخروج من المنزل ونزع ملابسهم” العلوية.

وأكدوا أن الجيش “اعتقل عددا من سكان المنطقة من بينهم بعض أقاربهم، فضلا عن اعتقال نساء”.

ووثقت عدسة الأناضول وصول عدد من هؤلاء الأطفال الذي نزعوا ملابسهم العلوية إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، وسط القطاع.

وفي وقت سابق الأربعاء، توغل جيش الاحتلال في القرارة، تحت غطاء ناري كثيف.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 119 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل تطالبها بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، و”تحسين الوضع الإنساني” في غزة.

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