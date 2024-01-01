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صحة غزة: 36 شهيدا بـ4 مجازر إسرائيلية خلال 24 ساعة

الأربعاء 05 يونيو 2024 04:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحة غزة: 36 شهيدا بـ4 مجازر إسرائيلية خلال 24 ساعة



غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 36 ألفا و586 شهيدا، و83 ألفا و74 مصابا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي: “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 36 شهيدا و115 مصابا، خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وأوضحت أنه “ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

وأكدت “ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 36 ألفا و586 شهيدا، بالإضافة إلى 83 ألفا و74 مصابا، منذ السابع من أكتوبر الماضي”.

يأتي ذلك ضمن حرب مدمرة تشنها إسرائيل على غزة، خلفت عددا هائلا من الضحايا المدنيين، رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، وأوامر من محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني بغزة، ووقف العمليات العسكرية في رفح جنوبي القطاع.

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