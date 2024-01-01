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مصر تدفع بـ350 شاحنة نحو غزة

الأربعاء 05 يونيو 2024 04:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تدفع بـ350 شاحنة نحو غزة



القاهرة/سما/

ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" أن التحركات المصرية في أكثر من محور سواء على المحور السياسي أو محور الضغط على الجانب الإسرائيلي تستهدف إنفاذ مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.


وأضافت أنه اليوم الأربعاء، جهزت مصر 350 شاحنة لتتمكن من العبور إلى الأراضي الفلسطينية من منفذ كرم أبو سالم وذلك بعد الاجتماع الثلاثي الذي عقد أمس بين القاهرة وواشنطن وتل أبيب والذي فيه طالبت مصر بإنفاذ مزيد من المساعدات الإنسانية وبكميات تكفي احتياجات الفلسطينيين الذين يعانون نقصا حادا في المواد الغذائية.

وتابعت أنه حتى الآن عبرت 228 شاحنة من شاحنات المساعدات من إجمالي 350 شاحنة، وما زال العدد المتبقي مصطفا أمام منفذ رفح البري على الطريق الحدودي ليتمكن من العبور إلى الأراضي الفلسطينية.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، قد كشف عن السبب الحقيقي لإغلاق معبر رفح، موضحا أنه أصبح مسرحا للعمليات العسكرية.

وأكد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرة القبرصي في القاهرة، أن معبر رفح تحول إلى مسرح عمليات عسكرية وأصبح خطرا على سائقي الشاحنات.

#مصر

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