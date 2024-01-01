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مستوطنون يهاجمون صحافيين عرب بالقدس خلال عملهم مباشرة على الهواء (فيديو)

الأربعاء 05 يونيو 2024 04:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يهاجمون صحافيين عرب بالقدس خلال عملهم مباشرة على الهواء (فيديو)



هاجم مستوطنون إسرائيليون اليوم الأربعاء، عددا من الصحافيين العاملين في مدينة القدس لتغطية ما يسمى "مسيرة الأعلام" التي ينظمها المتطرفون كل عام في شوارع المدينة.

وتعرضت مراسلة قناة "المملكة" الأردنية ومصورها، اليوم، لمضايقات واعتداءات من فتيان متطرفين، خلال محاولتهما بث رسالة مباشرة عبر القناة، حيث أصر المتظاهرون على حجب الرؤية ومنع المراسلة من أداء واجبها في نقل صورة الاستفزاز الذي يمارسه هؤلاء في شوارع المدينة القديمة.

كذلك، هاجم إسرائيليون متطرفون مراسلة شبكة "العاصمة" الإخبارية في القدس القديمة، ومنعوها من أداء عملها.

يأتي ذلك، غداة محاولة ناشط من اليمين الإسرائيلي المتطرف إعاقة عمل مراسلة فضائية "القاهرة الإخبارية" المصرية ، ومنعها من تغطية مظاهرة لوقف الحرب على غزة.

ودأب ناشطو اليمين الإسرائيلي المتطرف، وخاصة خلال حرب غزة، على إعاقة عمل القنوات الإعلامية العربية والتحريض على موظفيها.

وفي هذا السياق، حرضت القناة 14 الإسرائيلية التابعة لليمين المتطرف، على عدد من القنوات من بينها RT عربية وعلى صحافييها، ودعت في تقرير، إلى مصادرة معدات هذه القنوات أسوة بقناة "الجزيرة".

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