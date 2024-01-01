  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

لابيد: ليس لدى الحكومة أي خطة سياسية أو عسكرية لإعادة الشمال إلى أيدينا

الأربعاء 05 يونيو 2024 04:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
لابيد: ليس لدى الحكومة أي خطة سياسية أو عسكرية لإعادة الشمال إلى أيدينا



القدس المحتلة/سما/

هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد الحكومة التي يرأسها بنيامين نتنياهو، قائلا: "ليس لدى الحكومة أي خطة سياسية أو عسكرية لإعادة الشمال إلى أيدينا".

ونشر لابيد فيديو عبر حسابه على منصة "إكس" للحرائق المشتعلة في شمال إسرائيل، وكتب: "ما يحترق هنا ليس الشمال فقط، بل الردع الإسرائيلي والشرف الإسرائيلي أيضا. لقد تخلت الحكومة عن دولة إسرائيل. يجب استبدالها".

وقال في الفيديو: "ليس لدى الحكومة أي خطة سياسية أو عسكرية لإعادة الشمال إلى أيدينا"، معتبرا أن هذه الحكومة هي "الأسوأ في تاريخ إسرائيل تخلت عن الشمال وأهملته".


وكان رئيس "الصندوق اليهودي القومي" قال إن الأضرار الناجمة عن الحرائق في الشمال هذه الأيام تفوق الأضرار التي خلفتها حرائق حرب لبنان الثانية بمرتين.

ووفقا لموقع "i24 News" العبري فإن نتائج تحقيق أولي في أسباب الحريق تشير إلى أنه اندلع نتيجة نشاط عسكري، بينما اشتعلت النيران بمنطقة بيريا نتيجة سقوط صاروخ اعتراضي.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن عن إصابة 6 من جنوده جراء حرائق اندلعت في شمال إسرائيل إثر صواريخ أطلقها حزب الله اللبناني.

الأكثر قراءة اليوم

الكابينيت ناقش مرّتيْن زوال الكيان… سيناريو النهاية: “تدمير كريات شمونة أنموذجًا سيُطبّق بالعمق”..

جيش الاحتلال يبدأ عملية عسكرية في مخيم البريج.. عشرات الشهداء والجرحى

هآرتس: الحرائق الأخيرة غيرت موقف الجيش من حرب شاملة على لبنان

مليارديرة إسرائيلية تطالب ترامب بالتعهد بضمّ الضفة الغربية لتمويل حملته الانتخابية

مشاهد مثيرة بعمليات لحزب الله.. صاروخ يصيب الجنود بشكل مباشر (فيديو)

بايدن يكشف السبب الحقيقي وراء اصرار نتنياهو على مواصلة الحرب في غزة وأكبر خلاف معه

"القسام" توقع 15 جنديًا إسرائيلياً بين قتيل وجريح في مدينة غزة

الأخبار الرئيسية

settlers-flag-730x438

أكثر من 1000 مستوطن يقتحمون الأقصى بذكرى احتلال القدس(صور وفيديوهات)

اسرائيل: فتح تحقيق جنائي ضد نائب من "الليكود" بشبهة تسريب معلومات سرية عن السنوار

الكابينيت ناقش مرّتيْن زوال الكيان… سيناريو النهاية: “تدمير كريات شمونة أنموذجًا سيُطبّق بالعمق”..

ليبرمان: إيران تخطط لهجوم نووي شامل على اسرائيل خلال سنتين

آخر رسالة بعثتها قيادة كتائب القسام إلى المفاوضين في الخارج

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية