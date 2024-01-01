لابيد: ليس لدى الحكومة أي خطة سياسية أو عسكرية لإعادة الشمال إلى أيدينا

القدس المحتلة/سما/

هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد الحكومة التي يرأسها بنيامين نتنياهو، قائلا: "ليس لدى الحكومة أي خطة سياسية أو عسكرية لإعادة الشمال إلى أيدينا".

ونشر لابيد فيديو عبر حسابه على منصة "إكس" للحرائق المشتعلة في شمال إسرائيل، وكتب: "ما يحترق هنا ليس الشمال فقط، بل الردع الإسرائيلي والشرف الإسرائيلي أيضا. لقد تخلت الحكومة عن دولة إسرائيل. يجب استبدالها".

وقال في الفيديو: "ليس لدى الحكومة أي خطة سياسية أو عسكرية لإعادة الشمال إلى أيدينا"، معتبرا أن هذه الحكومة هي "الأسوأ في تاريخ إسرائيل تخلت عن الشمال وأهملته".



وكان رئيس "الصندوق اليهودي القومي" قال إن الأضرار الناجمة عن الحرائق في الشمال هذه الأيام تفوق الأضرار التي خلفتها حرائق حرب لبنان الثانية بمرتين.

ووفقا لموقع "i24 News" العبري فإن نتائج تحقيق أولي في أسباب الحريق تشير إلى أنه اندلع نتيجة نشاط عسكري، بينما اشتعلت النيران بمنطقة بيريا نتيجة سقوط صاروخ اعتراضي.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن عن إصابة 6 من جنوده جراء حرائق اندلعت في شمال إسرائيل إثر صواريخ أطلقها حزب الله اللبناني.