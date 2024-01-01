إصابة 9 جنود إسرائيليين بانفجار في قاعدة عسكرية بالنقب

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، إصابة 9 من جنوده، اثنان منهم حالتهما خطرة، بانفجار وقع في إحدى القواعد العسكرية جنوب فلسطين المحتلة، من دون كشف مزيد من التفاصيل.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه "وقع يوم أمس الثلاثاء، انفجار ذخيرة في قاعدة تسائليم العسكرية في صحراء النقب في الجنوب، وأسفر عن إصابة 9 مقاتلين، اثنان في حالة خطيرة، واثنان في حالة متوسطة، و5 جروحهم طفيفة، وقد تم إخطار عائلاتهم".

ولفت المتحدث باسم الجيش إلى أن الجنود أصيبوا أثناء وجودهم قرب مكان الانفجار الذي لم يعرف سببه بعد.

وأشار المتحدث إلى أن الجيش يجري تحقيقا في الحادث من دون أن يكشف تفاصيل إضافية.