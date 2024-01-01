تقليص المدة المُحددة لحظر بث قناة الجزيرة من "إسرائيل"

القدس المحتلة/سما/

قلصت المحكمة المركزية في تل أبيب، اليوم الأربعاء، المدة المُحددة لحظر بث قناة الجزيرة من إسرائيل حتى يوم الأحد المُقبل، وذلك وفقا لأوامر أصدرها وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو كرعي.

وبحسب مصادر محلية، فإن "قرار المحكمة المركزية في تل أبيب الذي صدر اليوم، ينص على تقليص مدة منع قناة الجزيرة وطواقمها من 45 يومًا إلى 35 يما، وهذا القرار سارٍ بحال لم يستأنف وزير الاتصالات على القرار، أو بحال لم يجدد القرار".

وكان قد توقف في 5 أيار بث قناة الجزيرة في إسرائيل باللغتين العربية والإنجليزية على أثر قرار الحكومة بإغلاقها على خلفية الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة المحاصر منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ومصادرة سلطات الاحتلال لحرية الصحافة وحرية الرأي في محاولة للسيطرة على السردية.

ودخل قرار الإغلاق حيز التنفيذ بعد ساعات على إعلان الحكومة الإسرائيلية إغلاق القناة القطرية لمدة 45 يوما قابلة للتمديد، وتوقيع وزير الاتصالات، شلومو كرعي، على أوامر فورية لإنفاذ القرار. وبعد ظهر الأحد تحولت الشاشة إلى اللون الأسود مع رسالة باللغة العبرية تفيد بأن البث "متوقف في إسرائيل"