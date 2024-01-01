ابو ظبي : السفير يونس يلتقي سفير دولة قطر لدى الإمارات

ابو ظبي/سما/

التقى القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة السفير علي يونس، سفير دولة قطر لدى دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور سلطان بن سالمين المنصوري.

أطلع السفير يونس، السفير المنصوري على الأوضاع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل مواصلة الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته ضد أبناء شعبنا في غزة والضفة الغربية، والتي تستهدف أيضاً المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وأشاد السفير يونس بدور دولةً قطر الشقيقة، الداعم لحقوق شعبنا في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين.

جرى خلال اللقاء، التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين البعثتين، لما فيه مصلحة الدولتين وأبناء الشعبين الفلسطيني والقطري والجاليات الأخرى.