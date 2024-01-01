  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ابو ظبي : السفير يونس يلتقي سفير دولة قطر لدى الإمارات

الأربعاء 05 يونيو 2024 01:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
ابو ظبي : السفير يونس يلتقي سفير دولة قطر لدى الإمارات



ابو ظبي/سما/

التقى القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة السفير علي يونس، سفير دولة قطر لدى دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور سلطان بن سالمين المنصوري. 
أطلع السفير يونس، السفير المنصوري على الأوضاع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل مواصلة الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته ضد أبناء شعبنا في غزة والضفة الغربية، والتي تستهدف أيضاً المقدسات الإسلامية والمسيحية.
وأشاد السفير يونس بدور دولةً قطر الشقيقة، الداعم لحقوق شعبنا في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين.
جرى خلال اللقاء، التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين البعثتين، لما فيه مصلحة الدولتين وأبناء الشعبين الفلسطيني والقطري والجاليات الأخرى.

الأكثر قراءة اليوم

جيش الاحتلال يبدأ عملية عسكرية في مخيم البريج.. عشرات الشهداء والجرحى

الكابينيت ناقش مرّتيْن زوال الكيان… سيناريو النهاية: “تدمير كريات شمونة أنموذجًا سيُطبّق بالعمق”..

هآرتس: الحرائق الأخيرة غيرت موقف الجيش من حرب شاملة على لبنان

مشاهد مثيرة بعمليات لحزب الله.. صاروخ يصيب الجنود بشكل مباشر (فيديو)

مليارديرة إسرائيلية تطالب ترامب بالتعهد بضمّ الضفة الغربية لتمويل حملته الانتخابية

بايدن يكشف السبب الحقيقي وراء اصرار نتنياهو على مواصلة الحرب في غزة وأكبر خلاف معه

"القسام" توقع 15 جنديًا إسرائيلياً بين قتيل وجريح في مدينة غزة

الأخبار الرئيسية

اسرائيل: فتح تحقيق جنائي ضد نائب من "الليكود" بشبهة تسريب معلومات سرية عن السنوار

الكابينيت ناقش مرّتيْن زوال الكيان… سيناريو النهاية: “تدمير كريات شمونة أنموذجًا سيُطبّق بالعمق”..

ليبرمان: إيران تخطط لهجوم نووي شامل على اسرائيل خلال سنتين

آخر رسالة بعثتها قيادة كتائب القسام إلى المفاوضين في الخارج

هآرتس: الحرائق الأخيرة غيرت موقف الجيش من حرب شاملة على لبنان

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية