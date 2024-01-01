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حرب الشمال ..حكومة نتانياهو تصوت لصالح تجنيد 350 الف جندي احتياط

الأربعاء 05 يونيو 2024 01:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
حرب الشمال ..حكومة نتانياهو تصوت لصالح تجنيد 350 الف جندي احتياط



القدس المحتلة/سما/

من المقرر أن تصوت حكومة بنيامين نتانياهو لصالح تجنيد 350 الف جندي احتياط لغاية اخر شهر اب على خلفية التوتر على الجبهة الشمالية.

كما قررت الحكومة الإسرائيلية استدعاء فرقتيّ إحتياط إضافيتين من 50 ألف جنديّ إسرائيليّ.

وفي الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، ستوافق الحكومة على قرار وزير الجيش يوآف غالانت، والذي بموجبه سيكون الجيش الإسرائيلي قادرًا على السماح بتجنيد 350 ألف جندي احتياطي بموجب الأمر رقم 8 حتى نهاية أغسطس.

وهذا يأتي لتمديد وتوسيع الأمر السابق الذي كان فيه عدد جنود الاحتياط 300 ألف، وكان ذلك حتى نهاية يونيو.

وكشفت القناة 12 الإسرائيلية أنّ "الجيش الإسرائيليّ في حالة تأهب كامل على الحدود الشمالية، وقد أعدّ خططا لتحرّك محدود لن تنشر تفاصيله لأسباب تتعلق بالرقابة.

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