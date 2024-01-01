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نتنياهو يهدد من كريات شمونة: إسرائيل مستعدة لتحرك قوي جدا على الجبهة الشمالية

الأربعاء 05 يونيو 2024 01:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يهدد من كريات شمونة: إسرائيل مستعدة لتحرك قوي جدا على الجبهة الشمالية



القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل مستعدة "لتحرك قوي جدا" على الجبهة الشمالية.

جاء ذلك خلال جولة سرية له في كريات شمونة التي تتعرض للقصف من قبل حزب الله وأدى إلى اشتعال النيران.

وتلقى نتنياهو إحاطة عامة وشاملة حول الوضع العملياتي وآخر الأحداث في منطقة شمال إسرائيل إبان الإشتباكات القائمة مع "حزب الله" في لبنان.

واضاف نتنياهو: كانت الأرض مشتعلة هنا، ولكن الأرض كانت مشتعلة أيضًا في لبنان. نحن مستعدون لعمل قوي جدًا في الشمال".

وذكر "0404" أن نتنياهو زار نقطة مراقبة في المدينة، حيث التقى بفرق الإطفاء وفرقة الاحتياط التي كانت تعمل في القطاع، وحصل على لمحة عامة عن الحرائق في الأيام الأخيرة، وجهود الإطفاء المكثفة والإغلاق.

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