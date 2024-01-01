ليبرمان: إيران تخطط لهجوم نووي شامل على اسرائيل خلال سنتين

القدس المحتلة/سما/

قال رئيس حزب "يسرائيل بيتينو عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان إن “إيران تخطط لهجوم نووي شامل على إسرائيل في غضون سنتين.

وفي مقابلة مع راديو الجيش الإسرائيلي، قال ليبرمان إن الإيرانيين يخططون لهجوم متعدد المواقع على إسرائيل. وقال ليبرمان "نحاول أن نتجاهل الأمر الأساسي وهو التصميم والطموح والبيان العلني لإيران التي هدفها تدمير الكيان الصهيوني خلال عامين".

واضاف "حزب الله من لبنان، والميليشيات الشيعية من سوريا، وكذلك حماس من قطاع غزة، وحتى داخل الضفة الغربية حاولوا تنظيم مجموعات لمهاجمة المستوطنات في منطقة شارون.

وأضاف أن كل هذا سيصاحبه نيران كثيفة من قبل الميليشيات الشيعية في العراق، والحوثيين من اليمن، وهجوم مباشر بمئات الصواريخ الباليستية من إيران على تل أبيب، على جميع البنى التحتية الوطنية لإسرائيل.

واستهجن ليبرمان انشغال رئيس الموساد، دافيد برنياع، بقضية تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس. وقال "إنني لا أفهم حتى اليوم لماذا ينشغل رئيس الموساد برنياع بالمخطوفين. وليس ثمة ما يمكن أن يفعله في هذا الموضوع، وهذا ليس ضروريا ويعرقل الأمور وحسب. وعليه أن يركز اهتمامه كله على إيران".