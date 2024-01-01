7 مجازر خلال 24 ساعة ..شهداء بالعشرات والاحتلال يعلن بدء عملية بالبريج

غزة/سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٢٤٣ من الحرب مخلفة عشرات الشهداء واعداد كبيرة من الجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي سبعة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال ال ٢٤ ساعة الاخيرة وصل منها للمشافي ٧١ شهيد و ١٨٢ اصابة ليترتفع عدد ضحايا الحرب الى ٣٦٥٥٠ شهيد و ٨٢٩٥٩ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وسط قطاع غزة

واستشهد ٣٧ مواطن فلسطيني على الأقل في المحافظة الوسطى من قطاع غزة بالتزامن اعلان الاحتلال بدء عسلية برية دقيقة حسب زعمه في مخيم البريج وسط قطاع غزة

وشن طيران الاحتلال سلسلة غارات جوية ومدفعية على مخيم البريج.

واستشهد مواطنان في قصف منزل لعائلة الدولي في مخيم مدخل المخيم.

واستشهد خمسة مواطنين في قصف اخر استهدف مخيط نامي الخدمات وعيادة الانروا.

ونفذت طائرات الاحتلال أحزمة نارية بين مخيمي البريج والمغازي.

وارتقى ثلاثة شهداء وجرحى في غارة استهدفت منزلاً لعائلة درويش في حارة العجوري شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة

وارتقى خمسة شهداء في قصف منزل لعائلة اللوح شرقي دير البلح وشهيدان في قصف مدفعي على منطقة ابو العجين شرق دير البلح.

واستهدف طيران الاحتلال منزلاً لعائلة ابو بطيحان في محيط مسجد أبو عبيدة في مخيم 2 جنوب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ما اسفر عن وقوع إصابات.

جنوب قطاع غزة

وتواصل إسرائيل اجتياحها لاجزاء واسعة من رفح جنوب قطاع غزة والذي بدأ في السابع من مايو الماضي.

وارتقى شهيدان في قصف مسيرة إسرائيلية للمواطنين شرق رفح.

واستهدف طيران الاحتلال بشكل مكثف أحياء غرب مدينة رفح.

ودخلت دبابات إسرائيلية إلى حي تل السلطان واجزاء من مخيم الشابورة وسط المدينة.

وتعرضت الأجزاء الشرقية والشمالية لمحافظة خام يونس لقصف مدفعي عنيف.

غزة والشمال

وفي مدينة غزة اتسعت رقعة النيران المشتعلة بالجرافات و عدد من السيارات خلف شركة الكهرباء بحي الصبرة في مدينة غزة بفعل إطلاق طائرات الكواد كابتر للنار بكثافة ،و عدم تمكن طواقم الدفاع المدني من الوصول للمنطقة.

واصيب عدد من المواطنينةجراء استهداف إسرائيلي لمنزل عائلة دلول غرب حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة