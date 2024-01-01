هجوم في محيط السفارة الامريكية ببيروت

بيروت /سما/

أفادت وسائل إعلام لبنانية، صباح اليوم (الأربعاء)، عن قيام مسلحين بإطلاق النار في منطقة مبنى السفارة الأميركية في لبنان في بلدة آخر.

وبحسب الجيش اللبناني، فإن المشتبه به في إطلاق النار يحمل الجنسية السورية. كما لوحظ أن الجنود اللبنانيين ردوا على مصادر إطلاق النار وأصابوا مطلق النار. وتم اعتقاله ونقله لتلقي العلاج الطبي. كما أفادت التقارير أنه يجري التحقيق في ملابسات الحادث.

قالت مصادر أمنية لقناة الشرق السعودية، إن شخصا قتل نتيجة إطلاق النار على مبنى السفارة الأميركية في لبنان.

وبحسب المصادر، فإن الحادثة أسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخر فيما ترجح المصادر أن يكون المسلح الثالث قد اختبأ في أحد المباني.

ولاحقاً، صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

تعرضت السفارة الأميركية في لبنان في منطقة عوكر إلى إطلاق نار من قبل شخص يحمل الجنسية السورية، فردّ عناصر الجيش المنتشرين في المنطقة على مصادر النيران ما أسفر عن إصابة مطلق النار، وتم توقيفه ونقله إلى أحد المستشفيات للمعالجة. تجري المتابعة لتحديد ملابسات الحادثة.