مصر : على إسرائيل ان تشتري البضائع بنفسها وتنقلها الى قطاع غزة

القاهرة/سما/

قال مسؤول في القاهرة إن مصر غير راضية عن معدل المساعدات الإنسانية التي يتم إدخالها إلى قطاع غزة واقترح أن تقوم إسرائيل بإدخال البضائع الإسرائيلية إلى قطاع غزة.

وبحسب قناة كان، نقل مصدر في مصر رسائل مفادها أن على إسرائيل ان تشتري البضائع بمفسها وتنقلها الى القطاع.

وبحسب التقرير، فإن المصريين غير راضين عن وتيرة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وقد أرسلوا رسائل إلى إسرائيل والولايات المتحدة مفادها أنه قد يكون الوقت قد حان لإسرائيل لتحمل عبء التمويل وإدخال البضائع الإسرائيلية إلى قطاع غزة.

وقال المصدر أيضًا إنه من وجهة نظر مصر، فإن إسرائيل هي المسؤولة في نهاية المطاف عن الوضع في قطاع غزة... إسرائيل قوة محتلة للقطاع ".

وفي مصر قالوا أن 70% من المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة حتى الآن تأتي من مصر.