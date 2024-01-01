غزة/سما/

نقلت صحيفة الأخبار اللبنانية، اليوم الأربعاء، عن ما وصفته بالقيادي الجهادي الفلسطيني الكبير"، قوله" أن موقف المقاومة من المقترحات المطروحة الآن بشأن اتفاق التهدئة في غزة، واضح وبسيط.

و بحسب القيادي الجهادي الكبير فإن حماس قد أبلغت القطريين والمصريين، بأن كل ما يُطرح من أفكار ومواقف يجب ترجمته إلى نص مكتوب بلغة واضحة، وأن تكون آليات تنفيذه بسيطة لا تحتمل التأويل، وأن على الولايات المتحدة ومصر وقطر أن تأتي بأوراق موقّعة من حكومة العدو مع موافقة علنية من جانب بنيامين نتنياهو شخصياً، وأن تشرح الولايات المتحدة آليات العمل من جانبها لضمان التزام العدو بأي اتفاق، وأنه لا مجال لحل من دون مسار واضح ينهي الحرب على غزة.

ووفق القيادي الجهادي الكبير، فإن آخر رسالة بعثتها قيادة كتائب القسام إلى المفاوضين في الخارج جاء فيها: اصمدوا، ولا تنخدعوا بكل ما يقوله الوسطاء، فالعدو لم يحصل في رفح على أي نتيجة، وهو يواجه الفشل كما حصل معه في خان يونس وقبل ذلك في وسط وشمال غزة، والمقاومة قادرة على الصمود لفترة طويلة جداً، ولديها إدارة دقيقة لمخزونها العسكري، وآليات العمل، كما لديها من المفاجآت ما لا يخطر على بال العدو وحلفائه!