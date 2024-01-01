مجلس الحرب الإسرائيلي يقرر طلب ضمانات من واشنطن باستمرار الحرب

القدس المحتلة/سما/

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن طلب مجلس حرب الاحتلال الإسرائيلي من الولايات المتحدة تقديم ضمانات على استمرار العدوان على قطاع غزة حتى في حال إنجاز صفقة تبادل أسرى جديدة مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، فجر الأربعاء، إن مجلس الحرب الإسرائيلي قرر طلب ضمانات من الولايات المتحدة بأن الحرب على غزة ستستمر حتى بعد إنجاز صفقة لتبادل الأسرى.

وأضافت أن قيادة الاحتلال الإسرائيلي تخشى من احتمال ألا تؤيد الولايات المتحدة استمرار الحرب على قطاع غزة في إطار الاتفاق المقترح بين حماس و"إسرائيل"، لذلك "دفعها لطلب هذه الضمانات".

وفي السياق، نقلت الهيئة عن مصدر في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قوله إن قرار مجلس الحرب طلب هذه الضمانات قد يبعد احتمال التوصل إلى اتفاق.

ويصل مستشار الرئيس الأميركي جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكجورك، إلى القاهرة الأربعاء، بينما يزور مدير وكالة المخابرات المركزية (CIA)، بيل بيرنز، قطر لإجراء محادثات بشأن استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك عقب المقترح الذي أعلن عنه بايدن يوم الجمعة الماضي وقال إنه قُدم من جانب إسرائيل.

ومن المقرر أن تستضيف العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، اجتماعا مصريا قطريا أميركيا، لبحث آليات استئناف المفاوضات حول وقف الحرب على غزة؛ حسبما أفاد مصدر مصري رفيع المستوى.

يأتي ذلك وسط تواصل الجهود الدولية لدعم مقترح وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي عرضه بايدن، وقال المصدر المصري، إن "قيادات أمنية مصرية ستجتمع مع نظرائهم القطريين والأميركيين بالدوحة الأربعاء، لبحث آليات إعادة استئناف مفاوضات الهدنة".

وأضاف أن "الوفد الأمني المصري يكثف اتصالاته مع كافة الأطراف المعنية لدفع المسار التفاوضي للوصول إلى هدنة بغزة".

وفي السياق، قال البيت الأبيض في وقت سابق الثلاثاء، إن المقترح الذي قدمته إسرائيل بشأن وقف إطلاق النار في غزة يعد "أفضل فرصة لوقف الأعمال العدائية" في القطاع، داعيا حركة حماس إلى قبوله.

وذكر الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، أن "الاتفاق المطروح على الطاولة حاليا هو أفضل فرصة لإخراج جميع الرهائن وإيجاد طريق لوقف دائم للأعمال العدائية" في قطاع غزة، معتبرا أن "الولايات المتحدة ستواصل دعم إسرائيل في جهودها للقضاء على التهديد الذي تشكله حماس".

وقال القيادي في حماس، أسامة حمدان، مساء الثلاثاء إن موقف الحركة ينص على أنها "لن تدخل في اتفاق، ما لم يكن هناك موقف واضح من الاحتلال الإسرائيلي بالاستعداد لوقف إطلاق نار دائم والانسحاب الشامل من غزة".

وتابع "الآن نحن ننتظر الموقف الإسرائيلي الواضح من هذه المسألة التي تجد إجماعا دوليا عليها، ونطالب الوسطاء بالحصول على موقف واضح من الاحتلال الإسرائيلي بالتزامه بوقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الشامل من غزة".