مشاهد مثيرة بعمليات لحزب الله.. صاروخ يصيب الجنود بشكل مباشر (فيديو)

بيروت/سما/

بث حزب الله مشاهد لاستهداف جنود الاحتلال، بصاروخ موجه وإصابتهم بصورة مباشرة، في موقع بركة ريشا على الحدود بين فلسطين المحتلة، ولبنان.



وتظهر اللقطات، صاروخا حديثا، يمتلكه حزب الله، يمكن توجيهه وتصويبه باتجاه هدف محدد وملاحقته بصورة مرئية، استهدف فيه الموقع العسكري للاحتلال.



ووفقا للمشاهد، فقد استهدفت غرفا محصنة للجنود داخل موقع بركة ريشا، وفور اقتراب الصاروخ من الموقع، حاول جنديان للاحتلال الهروب من المكان، لكن الصاروخ أصابهما بصورة مباشرة، فيما لم يعترف الاحتلال بوقوع إصابات في صفوف جنوده، وقام بالتكتم على ما جرى.





وفي مشاهد أخرى، بث حزب الله لقطات، لاستهدف بطارية القبة الحديدية، في موقع الزاعورة، في هضبة الجولان السورية المحتلة.



وتظهر اللقطات، رصد طائرة مسيرة لحزب الله، المنطقة بالكامل، واكتشاف مواقع تمركز القبة الحديدية، والطاقم المشغل لها، فضلا عن مرابض المدفعية الثقيلة للاحتلال، في أحد المواقع العسكرية.

وأقدم حزب الله على كشف بطارية القبة الحديدية، بعد إطلاق رشقات من صواريخ الكاتيوشا تجاه المنطقة، لإجبارها على العمل، والتحقق منها، وتظهر المشاهد انطلاق صواريخ اعتراضية من البطارية.



وأطلق حزب الله، طائرة مسيرة انقضاضية، تجاه بطارية القبة الحديدية، وقامت بمهاجمتها بصورة مباشرة وانفجارها بها، وظهرت لقطات لتصاعد دخان كثيف من موقعها بعد الانفجار.





وكان نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، قال إن الحزب لا يسعى لتوسيع دائرة الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، لكنه مستعد لخوض أي حرب تُفرض عليه، وذلك في وقت تزيد فيه الأعمال القتالية عبر الحدود اللبنانية مع الاحتلال الإسرائيلي.



وتصاعدت الأعمال القتالية بين الجانبين في الأيام الماضية بعد أن بدأت قبل أشهر. وأعلن حزب الله اليوم الثلاثاء إطلاق سرب من المسيرات الهجومية على ثكنة عسكرية إسرائيلية لليوم الثاني على التوالي، واصفا ذلك بأنه رد على هجوم دام شنته إسرائيل على لبنان.



ميدانيا، تشهد المستوطنات الشمالية حرائق هائلة منذ الاثنين، جراء صورايخ أطلقها حزب الله وصواريخ إسرائيلية أطلقت لاعتراضها.



وأعلنت "القناة 12" العبرية عن فشل اعتراض صاروخي في سماء مدينة صفد أدى إلى اشتعال حريق في المنطقة.



فيما ذكر بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي أن "قواته تشارك في جهود إخماد الحرائق في الشمال" معلنا عن إصابة ستة من عناصره.



واندلعت حرائق هائلة في عدة مواقع شمال فلسطين المحتلة، بما في ذلك في مستوطنة كريات شمونة، وفي المنطقة الحدودية مع لبنان، جرّاء سقوط قذائف ومسيّرات أُطلقت من لبنان. وأشارت تقديرات إسرائيليّة إلى أن حرائق التهمت عشرات الدونمات في منطقة الجولان السوريّ المحتلّ.