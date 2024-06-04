"الصندوق اليهودي القومي" يكشف عن حجم أضرار الحرائق في الشمال

القدس المحتلة/سما/

بلغت الأضرار الناجمة عن الحرائق الواسعة المندلعة في عشرات المواقع، شماليّ البلاد، والتي اشتعلت بسبب قذائف صاروخيّة ومسيّرات أطلقها حزب الله من لبنان، ضعف الأضرار الناجمة عن الحرب على لبنان التي اندلعت 2006.

وقالت المنطقة الشمالية التابعة لسلطة الإطفاء والإنقاذ، في بيان أصدرته قبيل انتصاف ليل الثلاثاء، إنه "بعد ما يقارب 48 ساعة سيطرت خلالها فرق الإطفاء على حرائق ضخمة في الشمال، تمت السيطرة على المواقع المركزية" لاشتعال النيران.

وأضافت أن عناصرها "ستواصل عمليات الإطفاء في المنطقة، خلال الليل، ضمن إشراف وفق ما يتطلّبه الأمر، وفقا لتقييمات الوضع التي أجراها قائد منطقة الشمال".

واحترقت عشرات آلاف الدونمات من الأحراش الطبيعيّة شماليّ البلاد، إثر ضربات حزب الله، التي تصاعدت حدّتها، الإثنين، بحسب ما أكّد الصندوق القومي اليهودي ( "كيرن كييمت ليسرائيل" - "كاكال").

والتهمت الحرائق التي اندلعت الإثنين، في عشرات المواقع في الجليل الأعلى، آلاف الدونمات من الأحراش، في حين لا يزال الحجم الحقيقيّ للأضرار غير معروف.

وتستمرّ جهود مكافحة الحرائق حتى الآن؛ وقد أُصيب 16 شخصًا بجروح طفيفة في عمليات الإطفاء؛ فيما اشتعلت النيران في 96 موقعا وبؤرة اشتعال.

وبحسب تقارير إسرائيلية، فقد سيطرت طواقم الإطفاء والإنقاذ على الغالبية المطلقة من الحرائق، لكن استمرار إطلاق قذائف صاروخيّة من قِبل حزب الله، إلى جانب الظروف الجويّة، تسبّب في اندلاع ثلاثة حرائق أخرى، بالقرب من صفد، وفي "مرغليوت"، وفي "كيرين نفتالي".



وفي تقييم للوضع أجرته رئيسة "كاكال"، مساء الثلاثاء، أفادت بأنه منذ بداية الحرب، تعرّضت العديد من الغابات في الشمال لضربة أشدّ، مقارنة بالحرب الإسرائيلية على لبنان في عام 2006. وأكدت احتراق آلاف الدونمات في مواقع مختلفة.

وأوضحت أن هذه أضرار كبيرة تبلغ نحو 14 ألف دونم، مقارنة بسبعة آلاف دونم، خلال الحرب على لبنان في عام 2006.



وتشير تقديرات "كاكال" إلى أن الأضرار ستزداد أكثر.

أعضاء في "كابينيت الحرب": يجب نقل الثقل العسكري إلى الشمال

واجتمع "كابينيت الحرب"، مساء الثلاثاء، لبحث صفقة تبادل أسرى محتملة، وأيضا التصعيد شماليّ البلاد مع حزب الله. وبحسب ما أفادت القناة الإسرائيلية 13، فإن أعضاء في الكابينيت يرون أنه يتوجّب على إسرائيل أن تنقل ثقلها العسكريّ من الجنوب في قطاع غزة، إلى الشمال.



ونقلت القناة عن عضو في الكابينيت، قوله إن "على رئيس الحكومة، (بنيامين نتنياهو) اتخاذ قرارات صعبة".

وأضافت نقلا عن عضو آخر بالكابينيت أن "عملية واسعة النطاق في الشمال، ستكون لها عواقب وخيمة على قدرات إسرائيل في غزة، ونطاق النشاط في القطاع".