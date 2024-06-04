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وفد من الجبهة الشعبية يصل القاهرة تلبيةً لدعوة مصرية

الأربعاء 05 يونيو 2024 12:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفد من الجبهة الشعبية يصل القاهرة تلبيةً لدعوة مصرية



غزة/سما/

أفادت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن وفداً من قيادة الجبهة، برئاسة نائب الأمين العام الرفيق جميل مزهر يرافقه أعضاء من المكتب السياسي، قد وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الثلاثاء.


وتأتي زيارة وفد قيادة الجبهة بناءً على دعوة رسمية مصرية، وذلك كجزء من الجهود المبذولة لوقف العدوان وحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني. 


وأكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على مواصلة العمل لتحقيق مطالب شعبنا بوقف حرب الإبادة، ورفع الحصار، وتحقيق الإغاثة والإعمار العاجل لقطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى، آملة أن تكلل الجهود بما يحقق تطلعات شعبنا ويخدم حقوقه المشروعة وقضيته العادلة.

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