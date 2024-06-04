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لبنان: ميقاتي ينفي صحة التسريبات بشأن هجوم إسرائيلي وشيك

الأربعاء 05 يونيو 2024 12:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لبنان: ميقاتي ينفي صحة التسريبات بشأن هجوم إسرائيلي وشيك



بيروت/سما/

أصدر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي بيانا عقب تداول أخبار وتسريبات عن تحذيرات تلقاها رئيس الوزراء من إسرائيل بخصوص شن هجوم واسع النطاق على البلاد.

وأكد ميقاتي أنه لا صحة لهذه التسريبات والأخبار وهي تندرج في إطار الضغوط التي تمارس على لبنان.

وأفاد مكتب نجيب ميقاتي بأن رئيس الوزراء يجري اتصالات دبلوماسية مكثفة في سبيل وقف العدوان الإسرائيلي المستمر على جنوب لبنان.


وفي وقت سابق، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي إن تل أبيب تقترب من اتخاذ قرار بشأن هجمات حزب الله اليومية على الشمال.


وأضاف هاليفي خلال تقييم أجراه مع مسؤولين عسكريين ومفوض الإطفاء إيال كاسبي في قاعدة عسكرية بمدينة كريات شمونة الحدودية مع لبنان: "نحن نقترب من النقطة التي يجب فيها اتخاذ قرار، والجيش الإسرائيلي مستعد لهذا القرار".

وصرح هرتسي هاليفي "نحن نهاجم منذ 8 أشهر وحزب الله يدفع ثمنا باهظا جدا".

وتابع رئيس أركان الجيش قائلا: "زادت الهجمات من قوتها في الأيام الأخيرة ونحن مستعدون بعد عملية تدريب جيدة للغاية للتحرك لشن هجوم في الشمال".

وأردف بالقول: "لدينا دفاع قوي واستعداد للهجوم ونحن نقترب من نقطة اتخاذ القرار".

من جهته أكد الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس خلال جولة في المنطقة الشمالية الحدودية مع لبنان يوم الثلاثاء، أنه بحلول شهر سبتمبر سننهي المهمة هنا ونكون قادرين على بدء واقع آخر.

وتشهد الحدود اللبنانية الجنوبية زيادة كبيرة في عدد العمليات وسط تحذيرات من خطورة الوضع ودعوات لجميع الأطراف على وقف إطلاق النار وضبط النفس.

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