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برلمان سلوفينيا يوافق على الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة

الثلاثاء 04 يونيو 2024 10:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
برلمان سلوفينيا يوافق على الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة



ليوبليانا/سما/

أعلن رئيس مجلس النواب بالبرلمان السلوفيني أن البرلمان صوت لصالح الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة.

وقالت الخارجية السلوفينية في بيان على منصة "إكس": "اعترفت سلوفينيا في 4 يونيو 2024 رسميا بأن فلسطين دولة مستقلة وذات سيادة".

وفي خطاب موجه إلى الشعب الفلسطيني، أكدت وزيرة الخارجية تانيا فاجون أن قرار سلوفينيا "هو رسالة أمل وسلام".

وأضافت: "نحن نؤمن بأن حل الدولتين فقط هو ما يمكن أن يؤدي إلى سلام دائم في الشرق الأوسط".

.وتابعت: "ستواصل سلوفينيا العمل بلا كلل من أجل أمن كلا البلدين، الفلسطينيين والإسرائيليين"

ويشار إلى أن 52 من أصل 90 عضوا في البرلمان صوتوا لصالح قرار الاعتراف.

وصرحت "إسرائيل" الأسبوع الماضي أنها تأمل في أن يرفض البرلمان السلوفيني توصية الحكومة بالاعتراف بدولة فلسطين التي تعتبر "مكافأة لحماس" بحسب حكومة بنيامين نتانياهو.

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