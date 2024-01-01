  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الاحتلال يقتل شخصا حاول العبور من الأردن إلى الأراضي المحتلة

الثلاثاء 04 يونيو 2024 09:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقتل شخصا حاول العبور من الأردن إلى الأراضي المحتلة



القدس المحتلة/سما/

قالت هيئة الإذاعة العبرية، إن قوات الاحتلال قتلت شخصا حاول العبور من الأردن إلى الأراضي المحتلة، دون تفاصيل.

العام الماضي، أعلن الاحتلال الإسرائيلي، عن إحباط عملية تهريب عبوات ناسفة "نوعيّة" على الحدود مع الأردن.

وذكر موقع "والا" العبري، أن قوة من الجيش أحبطت في أكتوبر الماضي محاولة تهريب عبوات في غور الأردن، حيث تم العثور على حقيبة وفيها 3 عبوات نوعية.

وأشار إلى أنه "تم نقل العبوات للفحص لدى الجهات المختصة وفتح تحقيق في العملية".    

فيما قالت تقارير إعلامية عبرية نقلا عن قوات جيش الاحتلال، إنه تم العثور على حقيبة تحتوي على 6 عبوات في منطقة الأغوار الحدودية مع الأردن، ولم يتم القبض على أي مشتبه بهم في محاولة التهريب.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية إن هذا الحادث يأتي في أعقاب المحاولات الأخيرة لتهريب أجهزة متفجرة إيرانية الصنع، والتي يبدو أنها مقلدة لمنجم كلايمور الأمريكي، عبر الحدود إلى الضفة الغربية ويمكن التقدير بأن إيران تقف وراء محاولات تهريب العبوات الاحترافية، والتي ستغير قواعد اللعبة في الضفة الغربية.

وتحدث الناطق باسم جيش الاحتلال أنه "في إطار النشاط المستمر لإحباط تهريب الأسلحة، عثرت قوات من الجيش في الأغوار  بالتعاون مع الشرطة على حقيبة تحتوي على 6 عبوات احترافية وتم تحويل القضية للتحقيق".

وتكرر زعم الاحتلال إحباط عدة عمليات لتهريب أسلحة، تركز معظمها على الحدود الأردنية - الفلسطينية.

قبل ذلك، أعلن "الشاباك" اعتقال فلسطينيين اثنين من طولكرم بالضفة الغربية بزعم علاقتهما بتهريب أسلحة ومتفجرات عبر الحدود الأردنية في آب/ أغسطس الماضي.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" إن الشاباك "ألقى القبض على الشخصين في الثالث من آب/ أغسطس الماضي أثناء قيامهما بتهريب أسلحة نارية ومتفجرات من الأردن".

وأوضحت أن أجهزة الأمن الإسرائيلية "عثرت بحوزتهما على أربعة مسدسات، وأربع عبوات ناسفة، حيث أظهرت الصور أن العبوات هي ألغام مضادة للأفراد من طراز 50 mon،  إنتاج روسيا وبلغاريا"، مشيرة إلى عدم وضوح كيف تم الحصول على هذه المتفجرات أو مصدرها.

وتابعت، "أن التحقيقات التي أجراها الشاباك والشرطة، أكدت أن الشخصين تم تجنيدهما عبر نشطاء من حركة الجهاد الإسلامي في مخيم جنين للاجئين".
 

الأكثر قراءة اليوم

إعلام إسرائيلي: الشمال يشتعل بنيران حزب الله.. إصابة 6 جنود و بن غفير يدعو لحرق لبنان (فيديوهات)

مسؤولون إسرائيليون: نتنياهو قد يضر باتفاق وقف إطلاق النار في غزة

الغارديان: حماس "قوية" وقادرة على العودة للمواقع التي انسحبت منها

اسعار العملات والمعادن في فلسطين

حزب يميني يعلن دعمه أي اقتراح لإطلاق الأسرى بغزة

بصاروخ "فلسطين" البالستي.. سريع: ضربنا هدفاً عسكرياً إسرائيلياً في أم الرشراش المحتلة

بايدن يكشف السبب الحقيقي وراء اصرار نتنياهو على مواصلة الحرب في غزة وأكبر خلاف معه

الأخبار الرئيسية

اسامة-حمدان-خطاب-الاسرى-1536x1152

حماس: لن نقبل اتفاقا دون وقف دائم للحرب وانسحاب إسرائيلي كامل من غزة

665f2c724236042b1a4c7cc8

هل يوسّع الاحتلال الحرب على لبنان؟

جيش الاحتلال يبدأ عملية عسكرية في مخيم البريج

إعلام إسرائيلي: حزب الله يقوم بإذلالنا وتهديده الاستراتيجي خطير

مفاجأة للاحتلال.. إحصائية قصف الأراضي المحتلة من غزة الشهر الماضي

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية