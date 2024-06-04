"أونروا": أطفال غزة يعيشون كابوسا بلا نهاية

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الثلاثاء، إن الأطفال في غزة يعيشون "كابوسا بلا نهاية"، جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ نحو 8 أشهر.

وأوضحت على منصة "إكس" أن "القصف والتهجير القسري ونقص الغذاء والماء وغياب التعليم، كلها عوامل تصيب جيلا كاملا بالصدمة".

وأضافت الوكالة الأممية أن "الأطفال في غزة يعيشون كابوسا بلا نهاية".

وأكدت أن فرق الدعم النفسي والاجتماعي التابعة للأونروا "مستمرة في تقديم الإغاثة والأمل للأطفال في قطاع غزة".

والأسبوع الماضي، تم الإبلاغ عن وفاة طفلين بسبب سوء التغذية في مستشفيات مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وفق مديرة التواصل والإعلام بوكالة "أونروا"، جولييت توما.

حماس تدعو لإدراج إسرائيل ضمن "الكيانات المجرمة بحق الأطفال"

وفي سياق ذي صلة، دعت حركة "حماس"، اليوم الثلاثاء، الأمم المتحدة إلى إدراج إسرائيل ضمن "القائمة السوداء للكيانات المجرمة بحق الأطفال".

جاء ذلك في بيان للحركة بمناسبة اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء الذي تحتفل به الأمم المتحدة في الرابع من حزيران/ يونيو كل عام.

وقالت الحركة: "في اليوم الدَّولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء؛ ندعو الأمم المتحدة إلى إدراج الاحتلال في القائمة السوداء للكيانات المجرمة بحقّ الأطفال".

وأضافت: "يأتي اليوم الدّولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء هذا العام، مع استمرار العدوان الصهيوني على شعبنا الفلسطيني".

وتابعت: "مارس الاحتلال خلال عدوانه الفاشي أبشع الجرائم والمجازر المروّعة بحق الشعب الفلسطيني، وفي مقدّمته الأطفال الأبرياء؛ الذين كانوا ولا يزالون هدفاً مباشراً لإرهاب وإجرام هذا الكيان النازي".

وذكرت الحركة أنه "حسب تقارير أممية، فإنَّ طفلاً واحداً يصاب أو يموت كل 10 دقائق في غزة".

وقالت إن "14 ألف طفل استشهدوا خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة وهذا العدد يفوق عدد الأطفال القتلى المسجل على مدار 4 أعوام من النزاعات في العالم".

وأشارت إلى أنه يقبع أكثر من 200 طفل فلسطيني بينهم 20 من قطاع غزة، أغلبهم من طلبة المدارس في السجون الإسرائيلية و"يمارس بحقّهم أبشع السياسات العقابية والانتقامية الحاقدة".

وذكرت أن "احتفاء الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بهذا اليوم كل عام، يذكّرهم مجدّداً بمعاناة وآلام أطفال فلسطين ويضعهم أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية، لوضع حدّ أمام استمرار الاحتلال بانتهاكاته الجسيمة وجرائمه المروّعة".

ودعت حماس، المجتمع الدولي والمؤسسات المعنية بحقوق الطفل، إلى "تحمّل مسؤولياتهم السياسية والإنسانية، تجاه أطفال فلسطين، والعمل على إطلاق سراح المعتقلين منهم في سجون الاحتلال، والتحرّك لإنقاذهم وحمايتهم من وحشيته ووقف وتجريم عدوانه وجرائمه ضدَّ أبناء شعبنا وأطفاله، والانتصار لحقوقهم المشروعة، في الحرية والعيش الكريم".

وقالت إن "استمرار الصمت والتقاعس والعجز الدولي عن تجريم انتهاكات الاحتلال وعدوانه المتصاعد ضد الأطفال في فلسطين، يمثّل وصمة عار على جبين هذا العالم".

وأمس الإثنين، حذر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في بيان من أن 3 آلاف و500 طفل في القطاع يواجهون خطر الموت جوعا؛ جراء القيود والحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأفاد المكتب بـ"نقص الحليب والغذاء، وانعدام المكملات الغذائية، وحرمانهم (الأطفال) من التطعيمات، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية للأسبوع الرابع على التوالي، وسط صمت دولي فظيع".

وتحتفى الأمم المتحدة الثلاثاء باليوم الدولى لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء، بهدف الاعتراف بمعاناة الأطفال، من ضحايا سوء المعاملة البدنية والعقلية والنفسية، فى جميع أنحاء العالم، وتأكيد التزام الأمم المتحدة بحماية حقوق الأطفال، واسترشاد عملها باتفاقية حقوق الطفل.

وتشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أميركي مطلق، خلّفت أكثر من 119 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، و"تحسين الوضع الإنساني" بغزة.