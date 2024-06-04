مفاجأة للاحتلال.. إحصائية قصف الأراضي المحتلة من غزة الشهر الماضي

القدس المحتلة/سما/

ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن عمليات إطلاق القذائف والصواريخ نحو أهداف في الأراضي المحتلة تصاعدت سواء من لبنان أو من قطاع غزة، وذلك بحسب معطيات الشاباك.

وقالت الإذاعة، إن المقاومة الفلسطينية أطلقت من قطاع غزة 452 صاروخا خلال أيار/ مايو الماضي، وهي زيادة تقدر بـ4 أضعاف مقارنة بنيسان/أبريل، الذي شهد إطلاق نحو 113 صاروخاً، فيما تم إطلاق 104 صواريخ في شهر آذار /مارس الماضي، و165 في شباط، و357 صاروخا وقذيفة في كانون الثاني/يناير الماضي.

كما انطلق من سوريا ولبنان نحو 1000 صاروخ وقذيفة تجاه الأراضي المحتلة خلال أيار/مايو الماضي وهي تمثل الحصيلة الأعلى منذ اندلاع المواجهات الحدودية المتواصلة من الثامن من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وشهد نيسان/أبريل الماضي إطلاق نحو 744 صاروخا، و746 في آذار/مارس ، و534 في شباط/فبراير و334 في كانون الثاني/يناير.

ونقلت الإذاعة عن الشاباك قوله، "إن هناك اتجاها تصاعديا حادا في المواجهات الحدودية المندلعة في المنطقة الحدودية مع لبنان، ولا يقتصر ذلك على الهجمات الصاروخية وكذلك على هجمات الطائرات المسيرة".

وبلغ عدد عمليات إطلاق الطائرات المسيرة من لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في أيار/مايو الماضي، 90 عملية إطلاق في حصيلة قياسية منذ الثامن من تشرين الأول، في هجمات باتت تستهدف مواقع أكثر عمقا داخل الأراضي المحتلة.

وأواخر الشهر الماضي أعلنت كتائب القسام أنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية كبيرة ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين.

وقالت القناة الـ12 العبرية إن تل أبيب قُصفت من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ودوت صفارات الإنذار في المدن المحتلة بعد الرشقة الصاروخية المكثفة، كما دوت في كفار سابا وهرتسليا ورعنانا شمال تل أبيب.

وتشهد المستوطنات الشمالية حرائق هائلة منذ الاثنين، جراء صورايخ أطلقها حزب الله وصواريخ إسرائيلية أطلقت لاعتراضها.

وأعلنت "القناة 12" العبرية عن فشل اعتراض صاروخي في سماء مدينة صفد أدى إلى اشتعال حريق في المنطقة.

فيما ذكر بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي أن "قواته تشارك في جهود إخماد الحرائق في الشمال" معلنا عن إصابة ستة من عناصره.

واندلعت حرائق هائلة في عدة مواقع شمال فلسطين المحتلة، بما في ذلك في مستوطنة كريات شمونة، وفي المنطقة الحدودية مع لبنان، جرّاء سقوط قذائف ومسيّرات أُطلقت من لبنان. وأشارت تقديرات إسرائيليّة إلى أن حرائق التهمت عشرات الدونمات في منطقة الجولان السوريّ المحتلّ.

والتهمت الحرائق أجزاء من بعض المنازل في كريات شمونة ومرغليوت ومستوطنات أخرى.