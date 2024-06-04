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إعلام ّإسرائيلي: الجيش بدأ عملية عسكرية في مخيم البريج

الثلاثاء 04 يونيو 2024 06:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام ّإسرائيلي: الجيش بدأ عملية عسكرية في مخيم البريج



القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، بأن جيش الاحتلال بدأ عملية عسكرية في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن الفرقة 98 في جيش الاحتلال تبدأ مداهمة مخيم البريج وسط قطاع غزة.

فيما ذكر مراسل القناة الـ14 العبرية أن  اللواء السابع في جيش الاحتلال بدأ العمل بريا في مناطق المخيمات الوسطى، ، ويتم التركيز حالياً على منطقة البريج.

ولاحقا، قال جيش الاحتلال في بيان: "تشن طائرات حربية لسلاح الجو في هذه الأثناء غارات على أهداف تابعة لحماس بالتزامن مع قيام قوات برية بعملية دقيقة وبتوجيه إستخباراتي في منطقة البريج وسط قطاع غزة.

و كثف الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، القصف الجوي والمدفعي على مخيم البريج مما أدى إلى ارتقاء شهيدان عند عيادة الوكالة بالمخيم وسط القطاع.

وفي السياق، قالت إذاعة جيش الاحتلال، للمرة الثانية منذ بداية الحرب "الجيش الإسرائيلي يعلن عن بدء عملية برية جديدة في مخيم البريج  وسط قطاع غزة.

يتبع..

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