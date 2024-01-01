"القسام" توقع 15 جنديًا إسرائيلياً بين قتيل وجريح في مدينة غزة

غزة/سما/

أعلنت كتائب القسام، اليوم الثلاثاء، عن ايقاع قوة إسرائيلية قوامها 15 جنديا بين قتيل وجريح بعد استدراجهم لكمين محكم داخل منزل بمدينة غزة وتفجير عبوّة أُعدّت مسبقًا داخله.

وقالت القسام في بلاغ عسكري: "بعد عودتهم من خطوط القتال في محيط الكلية الجامعية جنوب حي الصبرة بمدينة غزة.. أبلغ مجاهدونا عن استدراج قوة صهيونية راجلة قوامها 15 جندياً إلى كمين محكم أعد مسبقًا داخل أحد المنازل بعبوة مضادة للأفراد، وفور دخول القوة للمنزل تم استهدافها بقذيفة "TBG" وتفجير العبوة بها وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

وأضافت: "وبعد وصول تعزيزات العدو قام مجاهدونا باستهداف دبابة "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" وتحقيق إصابة مباشرة فيها.

وفي بيان آخر أعلنت القسام عن استهدافها حفارًا عسكريًا ودبابتين صهيونيتين من نوع "ميركفاه" بقذائف "الياسين 105" في مخيم يبنا بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 17 جنديا وضابطا في المعارك المندلعة بقطاع غزة مع المقاومة الفلسطينية خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الإصابات منذ بدء العدوان على قطاع غزة إلى 3720 إصابة بين ضابط وجندي، وذلك بحسب اعترافات جيش الاحتلال .

وأشار جيش الاحتلال إلى أن 1882منهم أصيبوا خلال الهجوم البري على القطاع.