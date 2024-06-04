  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل 22 مواطنا على الأقل من الضفة

الثلاثاء 04 يونيو 2024 05:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل 22 مواطنا على الأقل من الضفة



رام الله/سما/

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الثلاثاء (22) مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم معتقلون سابقون.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير في بيان مشترك، أن الاعتقالات توزعت على محافظات رام الله، وبيت لحم، ونابلس، وسلفيت، وطوباس، وأريحا، والقدس، رافقها تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب تدمير وتخريب منازل المواطنين.

يُشار إلى أنّ حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، بلغت أكثر من (9025)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

الأكثر قراءة اليوم

هآرتس: "هذا هو التهديد الأكبر لإسرائيل. ليس حماس"

إعلام إسرائيلي: الشمال يشتعل بنيران حزب الله.. إصابة 6 جنود و بن غفير يدعو لحرق لبنان (فيديوهات)

مسؤولون إسرائيليون: نتنياهو قد يضر باتفاق وقف إطلاق النار في غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 أسرى في غزة

سجال حاد بين بن غفير ونتنياهو والأخير يرد بمقطع فيديو

الغارديان: حماس "قوية" وقادرة على العودة للمواقع التي انسحبت منها

مشاهد مثيرة لعمليات "القسام" في جباليا (فيديو)

الأخبار الرئيسية

photo_2024-06-04_15-38-13

"القسام" توقع 15 جنديًا إسرائيلياً بين قتيل وجريح في مدينة غزة

لوفيغارو: "حزب الله يُحافظ عن عمد على الغموض بشأن ترسانته"

1-3-1170x600-2-1170x600

تقرير حكومي إسرائيلي يرصد أرقاماً مقلقة للتكنولوجيا الفائقة بسبب حرب غزة

photo_2024-06-04_14-12-49

غالانت يعلن من طولكرم عن إنشاء قوات تدخل سريع قوامها المستوطنون في الضفة الغربية

1_20

قطر: المبادئ الواردة في خطاب بايدن بشأن غزّة تجمع مطالب جميع الأطراف

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية