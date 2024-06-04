حكومة الحرب الإسرائيلية تجتمع مساء لبحث التصعيد على حدود لبنان

القدس المحتلة/سما/

تجتمع حكومة الحرب الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، لبحث التطورات على الجبهة الشمالية إثر الحرائق التي اندلعت خلال اليومين الماضيين جراء سقوط صواريخ أطلقها "حزب الله" من جنوب لبنان.

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية: "بناء على طلب الوزير بيني غانتس، يجتمع مجلس وزراء الحرب الليلة لبحث التصعيد والوضع في الشمال".

وأضافت: "غانتس يطالب بإجراء نقاش معمق ينتهي باتخاذ قرار".

من جهته، علق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في منشور على منصة "إكس" بالقول: "حان وقت الفعل وليس الكلام".

ومنذ يومين، تحاول طواقم الإطفاء الإسرائيلية إخماد حرائق واسعة في الشمال جراء سقوط صواريخ ومسيّرات أطلقها "حزب الله"، ويهدد الجفاف والحر بانتشارها.

واشتعلت الحرائق في مناطق منها كريات شمونة وصفد وطبريا وعاميعاد وكفار جلعادي وكيرين نفتالي وبتست ومرغاليوت، وأصابت 16 شخصا، بينهم 7 جنود احتياط.

ودفعت إسرائيل بقوات من الجيش والشرطة لمساعدة فرق الإطفاء في إخماد النيران التي التهمت نحو 4 آلاف دونم من الغابات، ولا يوجد بعد تقدير بإجمالي الخسائر.

يأتي ذلك فيما تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ السبت، تصعيدا ملحوظا في المواجهات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، لليوم الثالث على التوالي.

وعلى وقع التصعيد المتبادل دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير إلى "حرق لبنان بكامله" ردا على الحرائق التي اشتعلت في 15 موقعا شمال إسرائيل بسبب صواريخ "حزب الله".