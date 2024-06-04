السيناتور ساندرز يجدد مقاطعته لخطاب نتنياهو المرتقب بالكونغرس

واشنطن/سما/

أكد السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، قراره مقاطعة الخطاب المتوقع لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال جلسة مشتركة في الكونغرس.

وجدد ساندرز في تصريحات الثلاثاء، انتقاده لدعوة نتنياهو إلى الكونغرس لإلقاء خطاب، من قبل مسؤولين في الحزبين الجمهوري والديموقراطي، بينهم رئيس مجلس النواب مايك جونسون.

وعرض ساندرز صورا لأطفال يعانون من الجوع في غزة بسبب سياسات نتنياهو، مخاطبا جونسون: "لا سيدي الرئيس، لن أشارك في تلك الجلسة".

وأضاف: "عندما تشارك في مآدب جمع التبرعات مع أصدقائك المليارديرات، أرجو منك أن تتذكر صور الأطفال الجياع في غزة عندما تتناولون شرائح اللحم وأطباق الكركند اللذيذة والوجبات الشهية الأخرى".

وأشار إلى أن منع حكومة نتنياهو لمرور المساعدات الإنسانية والتسبب في خلق ظروف المجاعة واستخدامها كوسيلة حرب، ليس تصرفا بالغ القسوة فحسب، إنما انتهاك للقانون الدولي أيضا.

وكان نواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس الأميركي أعلنوا في 31 مايو/ أيار المنصرم دعوتهم نتنياهو لإلقاء كلمة أمام الجلسة المشتركة للكونغرس، بهدف إظهار تضامنهم مع إسرائيل.

وإثر ذلك، أعلن ساندرز أنه لن يشارك في الجلسة، واصفا نتنياهو بأنه "مجرم حرب".