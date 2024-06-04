  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

السيناتور ساندرز يجدد مقاطعته لخطاب نتنياهو المرتقب بالكونغرس

الثلاثاء 04 يونيو 2024 05:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
السيناتور ساندرز يجدد مقاطعته لخطاب نتنياهو المرتقب بالكونغرس



واشنطن/سما/

أكد السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، قراره مقاطعة الخطاب المتوقع لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال جلسة مشتركة في الكونغرس.

وجدد ساندرز في تصريحات الثلاثاء، انتقاده لدعوة نتنياهو إلى الكونغرس لإلقاء خطاب، من قبل مسؤولين في الحزبين الجمهوري والديموقراطي، بينهم رئيس مجلس النواب مايك جونسون.

وعرض ساندرز صورا لأطفال يعانون من الجوع في غزة بسبب سياسات نتنياهو، مخاطبا جونسون: "لا سيدي الرئيس، لن أشارك في تلك الجلسة".

وأضاف: "عندما تشارك في مآدب جمع التبرعات مع أصدقائك المليارديرات، أرجو منك أن تتذكر صور الأطفال الجياع في غزة عندما تتناولون شرائح اللحم وأطباق الكركند اللذيذة والوجبات الشهية الأخرى".

وأشار إلى أن منع حكومة نتنياهو لمرور المساعدات الإنسانية والتسبب في خلق ظروف المجاعة واستخدامها كوسيلة حرب، ليس تصرفا بالغ القسوة فحسب، إنما انتهاك للقانون الدولي أيضا.

وكان نواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس الأميركي أعلنوا في 31 مايو/ أيار المنصرم دعوتهم نتنياهو لإلقاء كلمة أمام الجلسة المشتركة للكونغرس، بهدف إظهار تضامنهم مع إسرائيل.

وإثر ذلك، أعلن ساندرز أنه لن يشارك في الجلسة، واصفا نتنياهو بأنه "مجرم حرب".

الأكثر قراءة اليوم

هآرتس: "هذا هو التهديد الأكبر لإسرائيل. ليس حماس"

إعلام إسرائيلي: الشمال يشتعل بنيران حزب الله.. إصابة 6 جنود و بن غفير يدعو لحرق لبنان (فيديوهات)

مسؤولون إسرائيليون: نتنياهو قد يضر باتفاق وقف إطلاق النار في غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 أسرى في غزة

سجال حاد بين بن غفير ونتنياهو والأخير يرد بمقطع فيديو

الغارديان: حماس "قوية" وقادرة على العودة للمواقع التي انسحبت منها

مشاهد مثيرة لعمليات "القسام" في جباليا (فيديو)

الأخبار الرئيسية

photo_2024-06-04_15-38-13

"القسام" توقع 15 جنديًا إسرائيلياً بين قتيل وجريح في مدينة غزة

لوفيغارو: "حزب الله يُحافظ عن عمد على الغموض بشأن ترسانته"

1-3-1170x600-2-1170x600

تقرير حكومي إسرائيلي يرصد أرقاماً مقلقة للتكنولوجيا الفائقة بسبب حرب غزة

photo_2024-06-04_14-12-49

غالانت يعلن من طولكرم عن إنشاء قوات تدخل سريع قوامها المستوطنون في الضفة الغربية

1_20

قطر: المبادئ الواردة في خطاب بايدن بشأن غزّة تجمع مطالب جميع الأطراف

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية