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رئيس المجلس الأوروبي: دعم فون دير لاين لإسرائيل أضر بسمعة الاتحاد

الثلاثاء 04 يونيو 2024 04:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس المجلس الأوروبي: دعم فون دير لاين لإسرائيل أضر بسمعة الاتحاد



بروكسل/سما/

انتقد رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل موقف رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين المؤيد لإسرائيل بسبب الضرر الذي ألحقته بسمعة الاتحاد.

وبحسب وكالة أنباء "بيلغا" الرسمية البلجيكية، أدلى ميشيل بتصريحات عن موقف فون دير لاين المؤيد لإسرائيل خلال مؤتمر صحفي أمس الاثنين.

وصرح بأن دعم فون دير لاين القوي لإسرائيل تسبب في انقسامات داخل الاتحاد الأوروبي وأضر بسمعته.

وقال إنهم "دفعوا ثمن" هذا الضرر الذي لحق بسمعتهم، واتهم المفوضية "بالتسييس المفرط والإدلاء بتصريحات دون موافقة الدول الأعضاء".

وبحسب أخبار موقع "بوليتيكو"، لا يريد ميشيل انتخاب فون دير لاين التي أصبحت مرشحة مرة أخرى لرئاسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، استنادا إلى 8 مسؤولين في الاتحاد الأوروبي لم يذكر أسماءهم.

وهذا الأسبوع يتوجه نحو 400 مليون ناخب في 27 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي إلى صناديق الاقتراع لتحديد الإدارة الجديدة للاتحاد.

وسيتم تحديد الأعضاء الجدد في البرلمان الأوروبي، وهو الهيئة الوحيدة بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي التي يتم انتخاب أعضائها بشكل مباشر من الجمهور، من خلال الانتخابات المقررة بين 6 و9 يونيو/ حزيران الجاري.

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