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هرتسوغ يؤيد "أي صفقة" تؤدي لإطلاق سراح الأسرى بغزة

الثلاثاء 04 يونيو 2024 04:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
هرتسوغ يؤيد "أي صفقة" تؤدي لإطلاق سراح الأسرى بغزة



القدس المحتلة/سما/

أعلن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ، الثلاثاء، أنه سيدعم "أي صفقة" مع حركة حماس من شأنها إعادة الأسرى المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة.

ولا يمتلك الرئيس في إسرائيل أي سلطات تنفيذية، وهرتصوغ من أبرز المؤيدين للحرب المتواصلة على غزة، وفق تصريحاته ومواقفه.

وقال عبر منصة إكس: "أكرر أنني سأدعم بشكل كامل أي صفقة تؤدي إلى إطلاق سراح المختطفين (الأسرى بغزة) والحفاظ على المصالح الأمنية لإسرائيل".

ومساء الجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن وجود "مقترح إسرائيلي" من ثلاث مراحل، يشمل وقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى، وإعادة إعمار غزة، لكن ثمة خلاف بين الحليفتين واشنطن وتل أبيب بشأن المقترح.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، ما عرضه بايدن بأنه "غير دقيق"، وقال إنه لم يوافق على إنهاء الحرب في المرحلة الثانية من المقترح، وإنما على "مناقشة" تلك الخطوة وفق شروط تل أبيب.

وأضاف هرتصوغ: "بغض النظر عن الموقف من هذا المقرح أو ذك للإفراج عن المختطفين، من المتوقع منا جميعا أن نتحلى بالحد الأدنى من الإنسانية ونشارك العائلات العزيزة (عائلات الأسرى) في حزنها وقلقها".

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