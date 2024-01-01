غالانت يعلن من طولكرم عن إنشاء قوات تدخل سريع قوامها المستوطنون في الضفة الغربية

القدس المحتلة/سما/

أجرى وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت الثلاثاء، تقييما للأوضاع الميدانية قرب طولكرم، كاشفا أنه يتم إنشاء قوات تدخل سريع تعتمد على سكان المستوطنات للتدخل بأي حادث قد يتطور بالضفة.

وقال غالانت "لقد قمت هذا الصباح بزيارة خط التماس الغربي في منطقة جنين وطولكرم برفقة قائد قيادة الجبهة الداخلية وقائد فرقة الضفة الغربية وقادة الوحدات. هنا في قطاع طولكرم، قتل إرهابيان بالأمس نتيجة لعملية دقيقة قام بها جيش الدفاع الإسرائيلي".

وأضاف "إن الواقع الذي فيه كمية كبيرة من الأسلحة وهناك محاولات إيرانية لمواصلة إدخال الأسلحة إلى الأراضي يقابله عمل حازم من قبل الجيش الإسرائيلي - يتمتع الجيش الإسرائيلي بحرية العمل الكاملة للوصول إلى كل مكان وكل منزل وكل مخيم للاجئين، وهم يفعلون ذلك بنجاح. تؤدي الهجمات من الأرض والجو إلى القضاء المنهجي على العناصر الإرهابية".

وتابع: "في الوقت نفسه، نعمل على زيادة تمركز عناصر الدفاع في المستوطنات. التقيت برؤساء المجالس، وتحدثت معهم حول الخطط والتقييمات للمستقبل – سواء من حيث الأشخاص، أو من حيث الأفراد العسكريين، أو أيضا من حيث إضافات الأفراد من أجل تعزيز أي بديل نحتاجه في العلاقة إن العلاقة بين الجيش الإسرائيلي والعناصر المدنية، بالاشتراك مع النظام الأمني، تسير بشكل جيد. ونحن، بعين منظار وأصبع على الزناد، مستعدون للمساعدة في كل ما هو مطلوب".

وأشار إلى أنه "خلال الزيارة ظهرت الحاجة إلى وجود قوات تدخل سريع بقدرات تعتمد على سكان المستوطنات، وخريجي الوحدات القتالية في جيش الدفاع الإسرائيلي، وسنعرف كيفية تجهيزهم وتدريبهم وإتاحة الفرصة لهم للوصول والتدخل في أي حادث قد يتطور في جميع أنحاء القطاع. لقد تم بذل جهد خاص، وأصدرت تعليمات للجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع للتحضير وإنشاء هذه القدرة".