  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

زعماء دينيون عرب وإسرائيليون ينظمون مسيرة من أجل حقوق الإنسان والسلام في القدس

الثلاثاء 04 يونيو 2024 04:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
زعماء دينيون عرب وإسرائيليون ينظمون مسيرة من أجل حقوق الإنسان والسلام في القدس



القدس المحتلة/سما/

تجمع حوالي 200 شخص بينهم زعماء دينيون عرب وإسرائيليون في القدس للمشاركة في مسيرة من أجل حقوق الإنسان والسلام.

اجتمع الزعماء الدينيون والمشاركون من جميع الديانات اليهود والمسلمين والمسيحيين والدروز والبوذيين، في ساحة صهيون، حيث أقاموا صلوات وغنوا من أجل السلام.

ومن هناك، ساروا نحو باب الخليل، واختتموا الحدث بعرض موسيقي لجوقة شباب القدس.

وافتتح المسيرة آفي دابوش، الرئيس التنفيذي لمنظمة صوت الحاخام لحقوق الإنسان غير الحكومية، الذي قال: "إن الإيمان بالله والإنسان في الأوقات الصعبة يتطلب الكثير من الشجاعة. هذه هي قوتنا ولا يمكن أن تبقى فقط داخل المعابد اليهودية والكنائس".

وأضاف: "لدينا مسؤولية هائلة، وكنوز المعرفة والحكمة والمحبة، وليس لدينا خيار سوى توحيد الجهود لخلق معجزة التغيير والإصلاح تحويل الدم إلى ماء والحرب إلى سلام".

وقال الشيخ يونس عماشة عضو المجلس الديني الدرزي الأعلى دعاء من أجل التعايش والأخوة والمحبة والسلام: "كل من يتحد بالله يفيض فيه نهر المحبة، فالإنسان هو أن يحب الآخرين دون قيد أو شرط، بلا حدود ولا مكافأة، وحتى إلى الحد الذي يتغلب فيه على العداوة ويتجاوزها".

كما تلت تمار العاد أبلباوم، حاخام الطائفة الصهيونية الإصلاحية والمحافظة في القدس، والحاجة ابتسام محاميد، ناشطة السلام العربية الإسرائيلية، صلاة من أجل السلام معا.

الأكثر قراءة اليوم

هآرتس: "هذا هو التهديد الأكبر لإسرائيل. ليس حماس"

إعلام إسرائيلي: الشمال يشتعل بنيران حزب الله.. إصابة 6 جنود و بن غفير يدعو لحرق لبنان (فيديوهات)

مسؤولون إسرائيليون: نتنياهو قد يضر باتفاق وقف إطلاق النار في غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 أسرى في غزة

سجال حاد بين بن غفير ونتنياهو والأخير يرد بمقطع فيديو

الغارديان: حماس "قوية" وقادرة على العودة للمواقع التي انسحبت منها

مشاهد مثيرة لعمليات "القسام" في جباليا (فيديو)

الأخبار الرئيسية

لوفيغارو: "حزب الله يُحافظ عن عمد على الغموض بشأن ترسانته"

1-3-1170x600-2-1170x600

تقرير حكومي إسرائيلي يرصد أرقاماً مقلقة للتكنولوجيا الفائقة بسبب حرب غزة

photo_2024-06-04_14-12-49

غالانت يعلن من طولكرم عن إنشاء قوات تدخل سريع قوامها المستوطنون في الضفة الغربية

1_20

قطر: المبادئ الواردة في خطاب بايدن بشأن غزّة تجمع مطالب جميع الأطراف

منذ فجر اليوم.. 22 شهيدا بينهم 8 شرطيين في قطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية