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باقري يلتقي فصائل المقاومة الفلسطينية في سوريا

الثلاثاء 04 يونيو 2024 04:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
باقري يلتقي فصائل المقاومة الفلسطينية في سوريا



دمشق/سما/

التقى وزير الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقري كني اليوم الثلاثاء، فصائل المقاومة الفلسطينية في سوريا بمقر السفارة الإيرانية في دمشق.


وشدد باقري خلال اللقاء على أن "إيران مستمرة في دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته ضد الاحتلال الصهيوني المجرم"، فيما أكدت الفصائل الفلسطينية "ثبات الموقف الإيراني تجاه دعم حق الشعب الفلسطيني رغم كل الظروف التي تمر بها المنطقة".

وكان باقري كني التقى اليوم أمين عام حزب الله حسن نصرالله، وجرى خلال اللقاء استعراض آخر التطورات ‏السياسية والأمنية في المنطقة، وخصوصا في جبهتي غزة ولبنان والحلول المطروحة والاحتمالات ‏القائمة حول تطور الأحداث.

وقد شكر نصرالله للجمهورية الإسلامية قائدا وحكومة وشعبا ‏وقوفها الدائم إلى جانب شعوب المنطقة وحركات المقاومة وموقفها الثابت والراسخ رغم كل العقوبات ‏والتهديدات.‏

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