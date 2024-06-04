  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الهلال الأحمر العراقي يرسل أكبر قافلة مساعدات غذائية وطبية إلى غزة

الثلاثاء 04 يونيو 2024 04:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهلال الأحمر العراقي يرسل أكبر قافلة مساعدات غذائية وطبية إلى غزة



بغداد/سما/

اعلنت جمعية الهلال الأحمر العراقي، في بيان لها، عن إرسال قافلة مساعدات إنسانية ضخمة إلى سكان قطاع غزة عن طريق البر عبر معبر رفح.

وأشار البيان إلى أن أكبر قافلة من المساعدات الغذائية والطبية، انطلقت عن طريق البر متوجهة  إلى غزة، بالتعاون بين فريق التواصل الحكومي وجمعية الهلال الأحمر، برعاية رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.


وقال البيان، إن "القافلة الإغاثية البرية الأولى انطلقت اليوم إلى غزة وهي تحمل لسكان القطاع، أكثر من 500 طن من المواد الغذائية والطبية".

الهلال الأحمر العراقي يرسل أكبر قافلة مساعدات غذائية وطبية إلى غزة
وأضاف البيان أن "هذه الشاحنات ستنطلق عن الطريق البري الى منفذ طريبيل وبعدها الى ميناء العقبة ومن ثم بواسطة العبارة الى ميناء (نويبع) المصري وبعدها الى مدينة رفح".


وهذه ليست المرة الأولى التي يرسل فيها الهلال الأحمر العراقي المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي تتعرض للقصف الإسرائيلي، ففي فبراير الماضي، أعلنت هذه الجمعية عن تجهيز أكثر من 18 طنا من المساعدات الغذائية والإغاثية للأسر النازحة على الحدود اللبنانية جراء تعرضهم للقصف الشديد.

الأكثر قراءة اليوم

هآرتس: "هذا هو التهديد الأكبر لإسرائيل. ليس حماس"

إعلام إسرائيلي: الشمال يشتعل بنيران حزب الله.. إصابة 6 جنود و بن غفير يدعو لحرق لبنان (فيديوهات)

مسؤولون إسرائيليون: نتنياهو قد يضر باتفاق وقف إطلاق النار في غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 أسرى في غزة

سجال حاد بين بن غفير ونتنياهو والأخير يرد بمقطع فيديو

الغارديان: حماس "قوية" وقادرة على العودة للمواقع التي انسحبت منها

مشاهد مثيرة لعمليات "القسام" في جباليا (فيديو)

الأخبار الرئيسية

photo_2024-06-04_15-38-13

"القسام" توقع 15 جنديًا إسرائيلياً بين قتيل وجريح في مدينة غزة

لوفيغارو: "حزب الله يُحافظ عن عمد على الغموض بشأن ترسانته"

1-3-1170x600-2-1170x600

تقرير حكومي إسرائيلي يرصد أرقاماً مقلقة للتكنولوجيا الفائقة بسبب حرب غزة

photo_2024-06-04_14-12-49

غالانت يعلن من طولكرم عن إنشاء قوات تدخل سريع قوامها المستوطنون في الضفة الغربية

1_20

قطر: المبادئ الواردة في خطاب بايدن بشأن غزّة تجمع مطالب جميع الأطراف

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية