العرب يحبوننا أكثر من الصهاينة".. حاخام يهودي ينفجر بوجه صحفي إسرائيلي (فيديو)

القدس المحتلة/سما/

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور ظهر فيه حاخام يهودي وهو يهاجم صحفيا إسرائيليا، بعد أن قال له إن "العرب يريدون قتلنا".

وقال الحاخام في الفيديو: "حربكم ضد المسلمين الذين يعبدون الله... من تصفهم بالإرهابيين يعبدون الله أكثر من الصهاينة.. يعبدون الله أكثر من (زعيم المعارضة يائير) لابيد و(رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو".

واستمر الصحافي بالقول: "العرب يريدون قتلك"، ليرد عليه الحاخام: "لا، لا يريدون قتلي. يريدون جميعا أن يعبدوا الله".

وعندما قال الصحافي "إنهم اغتصبوا اليهود"، رد الحاخام بالقول: "أنتم كاذبون، هذا كذب الصهيونية.. العرب يحبوننا أكثر من الصهاينة".

وقد انتشر الفيديو على نطاق واسع عبر منصة "إكس"، وسط إشادات بكلام الحاخام نستعرض بعضها.